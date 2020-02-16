Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Замминистр транспорта РФ считает, что объединение Архангельской области с НАО не за горами

Иначе трудно объяснить его визит в столицу Поморья…

Заместитель министр транспорта РФ Владимир Токарев прибыл сегодня в Архангельск с рабочим визитом.

Главный вопрос повестки встречи с ВрИО главы региона - реализации проекта «Белкомур» и строительства железнодорожной ветки Карпогоры — Индига.

Напомним, что на майской встрече с главными редакторами независимых СМИ Александр Цыбульский назвал железнодорожный выход на порт Индига одним из главных экономических резонов к объединению области и Ненецкого автономного округа.

Позже планы укрупнения региона после протестов жителей НАО были отложены в «долгий ящик».

Тогда почему Токарев встречается с Цыбульским, а не с Бездудным, на территории которого находится незамерзающий порт, который еще предстоит построить?

03 август 15:12 | : Экономика

Главные новости


Высоцкий. Поминальная
Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (19)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20