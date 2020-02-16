Замминистр транспорта РФ считает, что объединение Архангельской области с НАО не за горами

Иначе трудно объяснить его визит в столицу Поморья…
Заместитель министр транспорта РФ Владимир Токарев прибыл сегодня в Архангельск с рабочим визитом.
Главный вопрос повестки встречи с ВрИО главы региона - реализации проекта «Белкомур» и строительства железнодорожной ветки Карпогоры — Индига.
Напомним, что на майской встрече с главными редакторами независимых СМИ Александр Цыбульский назвал железнодорожный выход на порт Индига одним из главных экономических резонов к объединению области и Ненецкого автономного округа.
Позже планы укрупнения региона после протестов жителей НАО были отложены в «долгий ящик».
Тогда почему Токарев встречается с Цыбульским, а не с Бездудным, на территории которого находится незамерзающий порт, который еще предстоит построить?