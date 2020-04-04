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Хроники капремонта-2020: Экватор программы в Архангельской области пройден

Выполнение региональной программы капремонта многоквартирных домов в Архангельской области в 2020 году перешагнуло отметку в 50% - полностью завершены 350 видов работ в 121 доме. Напомним, что всего в текущем году запланировано провести 738 видов работ в 240 МКД.

Только по Архангельску приняты работы (включая обследования деревянных домов, которые Фонд проводит для выяснения возможности выполнения капитального ремонта)  по 71 дому из 98, по 6 из 10 в Коряжме,  по 5 из 9 в Новодвинске, по 4 из 20 в Северодвинске, по 5 из 13 в Вельском районе, по 3 из 6 в Виноградовском районе,  по 4 из 7 в Каргопольском районе, по 2 из 3 в Котласском районе, по 3 из 4 в Красноборском и Пинежском районах, по 1 из 2 в Лешуконском и Мезенском районах, по 4 из 5 в Устьянском районе,  по 4 из 6 в Холмогорском районе.

Проторгованы и имеют подрядчиков 92% объектов (221 из 240).

За последнюю неделю комиссиями приняты работы по капитальному ремонту крыши на ул.Клепача,1 и внутридомовых инженерных сетей водоотведения, горячего и холодного водоснабжения на ул.Выборнова,3 в Архангельске, на ул.Горького, 12 в Котласе и капремонту системы теплоснабжения в Коряжме на ул.Ленина, 19.

Из 46 объектов регпрограммы, где запланировано провести капремонт систем теплоснабжения, в работу подрядным организациям Фонда переданы 30. В ближайшее время начнутся работы в остальных 16-ти.

Кроме того,

  • В Каргополе переданы в работу 2 объекта: на ул.Семенковской, 90 будет проведен капремонт крыши, на ул.Болотникова,2 – отремонтирован фасад. На обоих объектах будет работать компания ООО «Идеал-Строй»;
  • В Няндоме подрядной организации ООО «Дельта-Строй» передан в работу объект на ул.Строителей, 4 – здесь будет отремонтирована крыша и внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения;
  • В Шенкурске после обследования переданы в работу дома на ул.Кудрявцева,28 – здесь подрядной организацией ООО «Конструктор» будет произведен капремонт крыши, и на ул.К.Маркса,8, где ООО «СтройТэк» отремонтирует фундамент.
15 июнь 11:11 | : Экономика

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