Хроники капремонта-2020: Экватор программы в Архангельской области пройден

Выполнение региональной программы капремонта многоквартирных домов в Архангельской области в 2020 году перешагнуло отметку в 50% - полностью завершены 350 видов работ в 121 доме. Напомним, что всего в текущем году запланировано провести 738 видов работ в 240 МКД.
Только по Архангельску приняты работы (включая обследования деревянных домов, которые Фонд проводит для выяснения возможности выполнения капитального ремонта) по 71 дому из 98, по 6 из 10 в Коряжме, по 5 из 9 в Новодвинске, по 4 из 20 в Северодвинске, по 5 из 13 в Вельском районе, по 3 из 6 в Виноградовском районе, по 4 из 7 в Каргопольском районе, по 2 из 3 в Котласском районе, по 3 из 4 в Красноборском и Пинежском районах, по 1 из 2 в Лешуконском и Мезенском районах, по 4 из 5 в Устьянском районе, по 4 из 6 в Холмогорском районе.
Проторгованы и имеют подрядчиков 92% объектов (221 из 240).
За последнюю неделю комиссиями приняты работы по капитальному ремонту крыши на ул.Клепача,1 и внутридомовых инженерных сетей водоотведения, горячего и холодного водоснабжения на ул.Выборнова,3 в Архангельске, на ул.Горького, 12 в Котласе и капремонту системы теплоснабжения в Коряжме на ул.Ленина, 19.
Из 46 объектов регпрограммы, где запланировано провести капремонт систем теплоснабжения, в работу подрядным организациям Фонда переданы 30. В ближайшее время начнутся работы в остальных 16-ти.
Кроме того,