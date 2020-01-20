Менеджер по закупкам в Архангельске - "чародей" на средней зарплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по закупкам в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 57 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 42 000 рублей, в Екатеринбурге – 47 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 43 000 рублей, во Владивостоке – 53 000 рублей, в Челябинске – 41 000 рублей, в Омске – 37 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 36 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске - 39 000 рублей в месяц.
Обязанности менеджера по закупкам включают: контроль всех аспектов относительно получения товаров, услуг, материалов или собственности, которые необходимы бизнесу для нормальной работы или расширения.
Ему часто приходится иметь дело непосредственно с поставщиками или собственниками и заключать договора на поставки.
В среднем около 65% дохода компании тратится на покупку товаров или услуг.