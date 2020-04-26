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В Архангельской области растет спрос на "удаленку"

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спрос на специалистов, готовых работать удаленно, в Архангельской области увеличился на четверть – об этом свидетельствуют результаты исследования вакансий на hh.ru, открытых в период с марта по май 2020 года.

В целом, за март-май текущего года в СЗФО работодатели разместили на 51% больше вакансий с удаленным форматом занятости, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в Новгородской области составил 61%, в Коми – 54%, в Петербурге – 52%, в Псковской области – 48%, в Карелии и Калининградской области – 28% и 20% соответственно. Единственным регионом Северо-Запада, в котором аналитики hh.ru зафиксировали отрицательную динамику по “удаленным” вакансиям, стала Мурманская область, где число подобных предложений о работе за год снизилось на 13%.

В основном компании из разных регионов Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) готовы предложить удаленный формат работы представителям сферы продаж (45% от всех вариантов с “удаленкой” в апреле-мае), ИТ-специалистам (39%), маркетологам (15%), а также экспертам в области консультирования (13%). Речь идет о менеджерах по продажам, разработчиках и программистах, тестировщиках, операторах call-центров, специалистах технической поддержки, менеджерах обработки заказов, инженерах-проектировщиках, SEO-специалистах и других.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:

“Поскольку работать удаленно можно из любой точки мира, при поиске таких вариантов занятости не стоит привязываться к географии, то есть нет необходимости искать вакансии исключительно в регионе проживания. За неделю в России на hh.ru было открыто более 7 тысяч подобных предложений о работе. По большому счету, их можно разделить на две большие группы: к первой можно отнести профессии, требующие определенной профессиональной подготовки, ко второй – варианты, где релевантный опыт и специальное образование не так важны. Например, в первую категорию попадают вакансии для программистов, разработчиков, тестировщиков, UX-, 3D-дизайнеров, HTML-верстальщиков и почти все профессии из сферы диджитал-маркетинга - это SMM-менеджеры, email-маркетологи, SEO-специалисты, контент- и трафик-менеджеры. С другой стороны, дистанционно работать менеджером по продажам или менеджером по обработке заказов, специалистом справочной службы или онлайн-поддержки, рашифровщиком аудиофайлов, делопроизводителем, оператором call-центра можно и без определенного профессионального бэкграунда”.

Этот факт подтверждают и данные аналитики: в 43% “удаленных” вакансий требовались специалисты с опытом работы от 1 года до 3 лет, в 10% - кандидаты с профессиональным стажем от 3 до 6 лет, и почти половина предложений о работе (45%) была доступна начинающим специалистам разных регионах Северо-Запада (без учета Петербурга).

Средняя предлагаемая зарплата в вариантах с удаленным форматом занятости в период пандемии в Архангельской области составила 31 500 рублей, зарплатная планка соискателей, готовых трудиться удаленно, оказалась на уровне 40 000 рублей. Аналогичная ситуация сложилась в Калининградской области. Баланс заработных плат в исследуемом сегменте рынка труда сохраняется в Коми (40 000 рублей) и Псковской области (30 000 рублей). В Новгородской области и Карелии, напротив, указанный в вакансиях доход выше средних зарплат в резюме – 40 000 и 45 000 против 35 000 рублей соответственно.

При этом предложение на рынке труда по удаленной работе намного превышает спрос: 15% от всех соискателей в Архангельской области рассматривают такой формат работы, и 2% от общего числа вакансий – доля рынка труда в регионе с “удаленкой”. Иначе говоря, на одно предложение о работе с удаленным типом занятости в марте-мае приходилось 23 резюме с упоминанием возможности трудиться дистанционно.

20 май 11:53 | : Экономика

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