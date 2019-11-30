Время поиска себя. Три четверти россиян не прочь сменить профессию

Цифровизация экономики бросает вызов рынку труда, влияя на востребованность как отдельных рабочих навыков, так и целых профессий. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, готовы ли россияне к переквалификации и в какие сферы деятельности устремятся представители наиболее популярных профессиональных групп в случае снижения спроса на свою специальность. В опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Переквалифицироваться, полностью сменив профессиональную сферу деятельности, готовы 44% россиян. 28% предпочли бы обучиться смежным профессиям. 14% готовы к повышению квалификации без смены сферы деятельности.
Чем старше респонденты, тем реже они соглашаются осваивать абсолютно новые для себя профессии и чаще высказывают готовность к повышению квалификации и освоению смежных профессий. Похожие тенденции прослеживаются и с увеличением уровня дохода: готовность обучиться новой специальности снижается, а интерес к повышению квалификации возрастает.
По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года распределение голосов в поддержку того или иного варианта переквалификации практически не изменилось, а вот, к примеру, в 2009 году россиян, готовых осваивать новую профессию с нуля было меньше (35% против 44% сегодня), 11 лет назад более популярным было повышение квалификации (23% против 14% сегодня).
Опрос представителей 14 наиболее популярных профессиональных групп показал, что в вопросе переквалификации респонденты чаще всего размышляют о смежных сферах деятельности. Так, бухгалтеры и сметчики рассчитывают освоить профессию экономиста, маркетологи — продажи. Юристы готовы освоить другие отрасли права, учителя — другие предметы, программисты — другие языки программирования, аналитику или информационную безопасность, врачи и инженеры — другие специализации, журналисты рассчитывают перейти в сферу PR. На выбор профессии в случае переквалификации значительное влияние оказывает образование специалистов. Так, менеджеры по персоналу, помня о своей специальности по диплому, могут перейти на работу психологами, юристами или тренинг-менеджерами. А вот среди менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами большинство считает, что в рамках переквалификации следует переходить на руководящую должность в своей сфере. Современный вариант переквалификации — стать экспертом по программному обеспечению, с которым работаешь: так, часть бухгалтеров рассчитывает в случае переквалификации стать консультантами «1С», проектировщики и системные администраторы — разработчиками.
По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года, россияне стали реже выбирать для переквалификации профессии в сфере продаж, сосредоточившись на смежных сферах деятельности.