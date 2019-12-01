1-я очередь ЖК «Green Park» холдинга «Аквилон Инвест» введена в эксплуатацию

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 31 декабря 2019 года.
Первый в Архангельске жилой эко-комплекс возводится холдингом «Аквилон Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины. Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на этом участке холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.
ЖК «Green Park» площадью почти 22 тыс. кв. м (1-я очередь – 11 тыс. кв. м – 158 квартир) построен по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. 11-этажный дом спроектирован с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию. Проект отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проекту присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Объект прошел сертификацию и получил Серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.
Инженерные системы ЖК «Green Park» спроектированы с учетом европейских экологических стандартов. Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. Система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в сетях водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и экономии затрат по коммунальным платежам.
Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.
Помимо закрытого паркинга на 88 машиномест, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.
2-я очередь комплекса (160 квартир) планируется к сдаче в эксплуатацию в 4-м квартале текущего года. В настоящее время строители завершают устройство кровли, остекление окон и балконов, прокладку внутренних сетей электроснабжения, штукатурку стен и стяжку полов в квартирах. Заканчивается монтаж лифтового оборудования. Ведется остекление окон паркинга и прокладка ливневой канализации.