Архангельск: ЖК «Искра Park» - движение вверх

Жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м возводится холдингом «Аквилон Инвест» в Архангельске на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская.
Сейчас на стройплощадке выполнено бетонирование фундаментной плиты, завершается устройство монолитных стен и колонн подвала и монтаж фундаментных блоков. Строители приступили к возведению колонн первого этажа здания. Ведется установка башенного крана.
Жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м возводится холдингом «Аквилон Инвест» на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская, на месте разобранного аварийного здания кинотеатра «Искра». В 10-этажном двухсекционном ЖК «Искра Park» здании спроектировано 167 квартир разнообразной панировки, от студий площадью до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 3 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад». Как и все новые проекты холдинга «Аквилон Инвест» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества 4Е, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района холдинг «Аквилон Инвест» объявил открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Наградой победителю конкурса, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь.
Завершение строительства ЖК «Искра Park» запланировано на 4-й квартал 2021 года.