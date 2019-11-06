Главный энергетик в Архангельске - молодец на 59 тысяч

По данным агентства высокооплачиваемой работы Superjob, главный энергетик в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 87 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 62 000 рублей и в Петрозаводске - 60 000 рублей в месяц.
Главный энергетик:
- Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии, контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение режима экономии.
- Руководит организацией и планированием работы энергетических цехов и хозяйств, разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и энергосетей, планов производства и потребления предприятием электроэнергии, энергетического топлива, пара, газа, воды, сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления всех видов энергии.