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Максим Шевченко «подсел» на Шиес. Пример журналистского непрофессионализма








Когда-то Максим Шевченко был звездой Первого канала ЦТ, вел там популярные вечерние ток-шоу.

Те времена давно прошли, другие лица, другие темы. Несколько лет вплотную занимался ближневосточной темой, заработав себе репутацию пещерного антисемита. Потом неожиданно для многих стал правозащитником и взялся за критику «путинского режима», впрочем, не самую радикальная. Но на этом поле сегодня достаточно высокая конкуренция и минимум площадок для выражения собственной позиции.

Но вот кто-то пригласил журналиста (и одновременно члена Общественной палаты РФ) на митинг в Сыктывкаре. Так в его творчестве возникла тема Шиес.

Напомним, что на станции Шиес, отстоящей на десятки километров от ближайших населенных пунктов, планировалось построить экотехнопарк – современный объект по хранению твердых бытовых отходов в ожидании их вторичной переработки. Однако летом 2019 года все работы на площадке были свернуты, а строительная техника вывезена до завершения изысканий и получения необходимых согласований. Сегодня на Шиесе постоянно находятся лишь несколько охранников компании-инвестора и пара десятков экоактивистов. Однако в интернете это место преподносится как главная точка борьбы общества с властью.

Об этом Максим и сваял свой новый фильм, недавно появившийся на Youtube. Сделанный широкими мазками и изобилующий, мягко говоря, неточностями и погрешностями.

Вот он с экрана говорит о том, что в Шиесе будет складироваться несортированный мусор с первого по пятый класс опасности. При этом не озвучивается ни источники такой информации, ни разъяснение специалистов или инвестора проекта о технологии складирования отходов. То, чему учат все пять лет обучения на журфаке любого вуза.

В то же время инвестор проекта «Экотехнопарк «Шиес» заверяет, что там будут храниться так называемые «хвосты» – остатки от бытового мусора после извлечения из него органики и пригодных к переработке материалов вроде металла, стекла и пластмассы. «Хвосты» прессуются, пакуются в многослойный полиэтилен и способны в таком виде пролежать без изменений десятки лет – до тех пор, пока не появится технологическая возможность для их вторичного использования.

И уж совсем неожиданное от Максима – в пример он приводит мусорные технологии европейских стран, вот, мол, у кого надо поучиться. И это говорит вечный критик всего западного?! Воистину флюгер… куда ветер дует. Это, не говоря уже о мелких фактический погрешностях. Например, с экрана утверждается, что станция Шиес стоит на болоте, хотя геологические изыскания показали – там «глиняный замок», не пропускающий атмосферные осадки к грунтовым водам. Но Шевченко или не выяснил этот вопрос, или не посчитал его важным, хотя информация находится в открытом доступе.

Корче хайп, попытка вернуть своему имени былую популярность, пусть на этот раз и скандальную.

А вот взвешенный комментарий к увиденному от инвестора проекта ООО «Технопарк»:

«Очень хорошо, что этот репортаж был снят. Наша компания последовательно выступает за широкое общественное обсуждение проекта экотехнопарка в Шиесе. Мы стремимся к открытому диалогу между всеми заинтересованными сторонами, чему способствуют наши информационные центры, где любой желающий может получить исчерпывающую информацию о проекте. Также все, кому интересен экотехнопарк, могут задать вопрос нашим специалистам по форме обратной связи на официальном сайте «Технопарка» и получить на него ответ. Нам очень жаль, что в контексте данного фильма мнение второй стороны не было запрошено и услышано».

22 ноябрь 11:29 | : Экономика / Скандалы

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