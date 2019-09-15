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Выживет ли Онега? Российские моногорода ожидают постные дни

Как сообщает сегодня федеральная пресса, почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170. То есть, лишить этого статуса, который предполагает господдержку.

Моногород — населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. Как правило, в советское время такие населенные пункты возникали вокруг строящегося нового предприятия и постепенно поглощали близлежащие деревни, население которых устраивалось туда на работу. Это и называлось «индустриализация аграрной России».

Проще говоря, правительство пожалело денег на такую поддержку, что косвенно говорит о действительном состоянии российской экономики.

Теперь за жизнь населения в таких населенных пунктах будет отвечать бюджет региона… что в большинстве случаев равносильно приговору.

Напомним, в список моногородов Архангельской области на сегодня входят: Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега поселки Кизема, Октябрьский и городское поселение Североонежск. Если за судьбу первых трёх можно быть относительно спокойными (один флагман российского ВПК, два других окормляются прекрасно функционирующими целлюлозно-бумажными комбинатами), то самовыживаемость одной только Онеги вызывает серьезные опасения. Строительство там аквапарка ничего, кроме горькой иронии, у наших наблюдателей не вызвало…

(на фото: центр города Онега)

29 октябрь 11:10 | : Экономика

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