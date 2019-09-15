Выживет ли Онега? Российские моногорода ожидают постные дни

Как сообщает сегодня федеральная пресса, почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170. То есть, лишить этого статуса, который предполагает господдержку.
Моногород — населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. Как правило, в советское время такие населенные пункты возникали вокруг строящегося нового предприятия и постепенно поглощали близлежащие деревни, население которых устраивалось туда на работу. Это и называлось «индустриализация аграрной России».
Проще говоря, правительство пожалело денег на такую поддержку, что косвенно говорит о действительном состоянии российской экономики.
Теперь за жизнь населения в таких населенных пунктах будет отвечать бюджет региона… что в большинстве случаев равносильно приговору.
Напомним, в список моногородов Архангельской области на сегодня входят: Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега поселки Кизема, Октябрьский и городское поселение Североонежск. Если за судьбу первых трёх можно быть относительно спокойными (один флагман российского ВПК, два других окормляются прекрасно функционирующими целлюлозно-бумажными комбинатами), то самовыживаемость одной только Онеги вызывает серьезные опасения. Строительство там аквапарка ничего, кроме горькой иронии, у наших наблюдателей не вызвало…
(на фото: центр города Онега)