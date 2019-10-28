Судите сами. Как закупается медоборудование в Архангельской области (аналитическая записка)

В последние время в прессе и социальных сетях появляется все больше нареканий к состоянию здравоохранения в Архангельской области. Однако упор делается на «отдельные недостатки», у читателя создаётся впечатление, что во всём виновато нерадивое начальство какого-нибудь районной больницы. А региональное Министерство здравоохранения (министр Антон Карпунов) как бы и ни при чём.
В адрес нашего агентства пришла аналитическая записка о положении в госзакупках медицинского оборудования, составленная группой независимых экспертов. По объективным обстоятельствам мы не можем проанализировать все обозначенные ниже позиции. Поэтому просто примите к сведению…
I. В рамках реализации государственной программы Архангельской области Развития здравоохранения (2013-2020 годы) и подпрограммы «Совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» для нужд 1ГБ им. Е.Е. Волосевич была приобретена Ангиографическая система с комплектующими.
Извещение ЭА № 0124200000617001820.
Сумма ГК 87 510 000 руб. Количество заявок – 1.
В комплект поставки входит Система ангиографическая Artis One (Siemens). Данный ангиограф является бюджетной системой и производится на предприятии Siemens в Китае.
Согласно сайту http://zakupki.gov.ru данная система Artis One поставлялась по следующим ценам:
Кроме агиографа (база) в спецификацию оборудования были включены дополнительные функции:
Цена опций составила 29 000 000. руб.
Даже при максимальной цене ангиографа 42 985 000, общая стоимость всего комплекта поставки для 1ГБ им. Е.Е Волосевич составила бы 71 985 000 руб. — переплата 15 000 000 руб.
Ниже приведен перечень состоявшихся закупок ангиографических систем различных производителей, цена которых не превышает 45 млн. рублей.
II. Для нужд ГБ № 2 г. Северодвинска планируется был приобретен передвижной маммограф. Начальная максимальная цена контракта составляет 20 817 000,00 руб. за 1 шт. Объявлен ЭА № № 0124200000618003487.
Ниже приведен список проведенных закупок на передвижные маммографические комплексы с аналогичными техническими характеристиками. Согласно проведенному анализу есть все основания полагать, что заказчик заведомо имеет намерения о завышении НМЦК.
Переплата – 2 500 000 руб.
III. Опубликован ЭА на поставку Аппарата рентгеновского диагностического цифрового для рентгенографии
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0124200000618003708
Заказчики:
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ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника»
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ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница»
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ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4»
Лимит: 48 281 700,00 руб. (или 16 093 900,00 руб. за штуку).
Дата: 26.10.2018
ТХ соответствует только рентгеновский аппарат «МЕДИКС-«РЦ-АМИКО» производства НПАО «АМИКО».
Примеры закупок рентгеновских аппаратов «МЕДИКС-«РЦ-АМИКО» на 2 рабочих места с двумя АРМ и плоскопанельными стационарными детекторами:
Также существуют модели аппаратов «МЕДИКС-«Р-АМИКО» на 2 рабочих места с двумя рабочими станциями и плоскопанельным портативным WiFi детектором. Использование портативных приемников не ограничивает возможности аппарата, так как исследования не проводятся одновременно на стойке и столе, но позволяет добиться экономии до 6 млн рублей:
Однако, другой отечественный производитель - АО «МТЛ», который предлагает рентген аппарат на два рабочих места, разработанный специально для детской лучевой диагностики по стоимости не превышающей 13 700 000 руб.
Переплата более 9 000 000 руб.
IV.30.08.18 опубликована ЭА на поставку комплекса рентгенологического диагностического стационарного цифрового
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0124200000618003754
Заказчик: ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»
НМЦК: 26 083 333,00 руб.
Дата: 26.09.2018
ТХ соответствует только рентгеновский аппарат «Телемедикс-Р-АМИКО», производства ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники»
Примеры закупок рентгеновских аппаратов «Телемедикс-Р-АМИКО» в сходной комплектации:
В 1ГБ им. Е.Е. Волосевич в июле 2018 года был проведен ЭА № 2290104157418000179. Начальная цена аукциона составляла 22 611 666,67 руб., в процессе снижения был заключен Государственный контракт на сумму 20 124 383, 85 руб. Снижение составило 11%.
Однако, спустя 45 ней после заключения ГК с 1 ГБ, выходит ЭА на аппарат в такой же комплектации по цене 26 миллионов рублей. Переплата около 6 000 000 руб.
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0124200000618004842
Процедура объявлена повторно после расторжения контрактов по отыгранной процедуре http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0124200000618003714
Количество аппаратов уменьшено с 4 до 3 штук, т.к. Северодвинская городская клиническая больница отказалась, просили другой аппарат, но МЗ выгоднее проводить централизованные закупки и альтернатива не рассматривается, берите что дают, выбора у докторов нет.
Заказчики:
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ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника»
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ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»
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ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»
Лимит: 10 966 666,67 руб. (или 3 666 666,67 руб. за 1 шт.)
ТХ соответствует только УЗИ аппараты Philips ClearVue 550.
Примеры закупок аппаратов ClearVue 550 с 4 датчиками:
Переплата почти 5 000 000руб.
Наша губерния находится в глубоком дефиците, поэтому берут кредит 3,5млрд. рублей.
Пример расходования (оприходования) бюджета МЗ
- справка прилагается
- кадровые решения:
- сокращение неонатальной реанимации привело к повышению младенческой смертности до 14 промилле ( в 2018 году-5,8 промилле),
- всех новорожденных детей со сложной хирургической патологией планируют отправлять по сан.авиации в центры Санкт- Петербурга или Москвы (раньше оперировали в г. Архангельске).
Вопрос, зачем будет строиться новый хирургический корпус на территории ОДКБ, если высокотехнологичная хирургическая помощь ликвидируется.
В настоящее время областной МЗ сделал определенные выводы по освоению бюджета. С экранов телевизоров Правительство РФ твердит об импортозамещении.
В место этого, чтобы не завышать цены (выше прайса, как это было в предыдущих закупках) МЗ закупает импортное оборудование, хотя у нас есть заводы выпускающие аналогичную продукцию, но цены гораздо ниже.
- Пример, в этом году был аукцион на 5,6 млн.руб. по закупке 8 мониторов для отделений реанимации (Няндома, Коряжма). Российский завод «Монитор» г.Краснодар выпускает аналогичные по функциям мониторы , но в ТЗ были прописаны американские мониторы фирмы «GE», у которых разрешающая способность экранов выше, чем у отечественного (наш 900 пикселей, у «GE» больше 1000, но это же не телевизор. За эти деньги можно было купить 20 мониторов.
- Для Областной клинической больницы была закуплена импортная установка для утилизации мед. отходов « DGMMZ-130» за 10 млн.руб. Российский аналог производимый в СПб «Балтнер II Ш-130» стоит 5 251 000 руб.
Вот такова логистика развития медицины и освоения бюджет в нашем регионе.
7 октября состоялся аукцион по закупке 10 аппаратов ИВЛ. Бюджет 1аппарата 4594073,6 руб. Закупались аппараты Hamilton-C3 (Швейцария). Официальный представитель ф-а “Дельрус” предлагает данный аппарат по цене 60 707,40 CHF, в переводе на рубли 3 945 981,00 руб. Т.е. 5 млн. руб. приклеены сверху. Еще одна “экономия” бюджетных (народных) средств.
P.S. Редакция ИА RUSNORD напоминает, что всегда готова предоставить слово противоположной стороне для пояснения своей позиции.