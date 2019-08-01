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Лампочка, зажгись! Инженер-электрик в Архангельске стоит почти под полтинник

По данным агентства поискан высокооплачиваемой работы SuperJob, инженер-энергетик в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре - 50 000 рублей и в Петрозаводске -  49 000 рублей в месяц.

Инженер-электрик должен знать:

– нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы и документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

– перспективы технического развития организации;

– технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации электроустановок и электрооборудования;

– систему планово-предупредительного ремонта и рациональной организации электроустановок и электрооборудования;

– организацию и технологию ремонтных работ;

– методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта электроустановок и электрооборудования;

– правила сдачи электрооборудования в ремонт и приема после ремонта;

– передовой опыт по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

– установленные тарифы на электроэнергию;

– основы экономики, организации производства, труда и управления;

– основы трудового законодательства;

– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

27 сентябрь 08:45 | : Экономика

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