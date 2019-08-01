Лампочка, зажгись! Инженер-электрик в Архангельске стоит почти под полтинник

По данным агентства поискан высокооплачиваемой работы SuperJob, инженер-энергетик в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре - 50 000 рублей и в Петрозаводске - 49 000 рублей в месяц.
Инженер-электрик должен знать:
– нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы и документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;
– перспективы технического развития организации;
– технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации электроустановок и электрооборудования;
– систему планово-предупредительного ремонта и рациональной организации электроустановок и электрооборудования;
– организацию и технологию ремонтных работ;
– методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта электроустановок и электрооборудования;
– правила сдачи электрооборудования в ремонт и приема после ремонта;
– передовой опыт по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;
– установленные тарифы на электроэнергию;
– основы экономики, организации производства, труда и управления;
– основы трудового законодательства;
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.