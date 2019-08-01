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Инженер по ремонту оборудования в Архангельске - опять 45

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер по ремонту оборудования в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 64 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре - 47 000 рублей и в Петрозаводске -  46 000 рублей в месяц.

Инженер по ремонту имеет право:

Инженер по ремонту имеет право:

4.1. Обращаться к руководству предприятия с требованиями оказания  содействия  в исполнении своих должностных обязанностей и прав, а так же с предложениями по совершенствованию работы, связанной с обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией.

4.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия по вопросам его деятельности.

4.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы по вопросам, входящим  в  его компетенцию.

4.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений предприятия для решения вопросов, которые входят в его компетенцию (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях,в ином случае с разрешения руководителя предприятия).

 

 

25 сентябрь 08:36 | : Экономика

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