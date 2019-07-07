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Архангельская область: На выходе из мусорного тупика

В последнее время мусорные страсти, будоражащие Архангельскую область весь прошедший год, несколько затихли.  Не только со стороны экоактивистов, но и рядовых граждан, выходивших на митинги.

Не последнюю роль в этом сыграла принятая региональным правительством новая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, в которую вошли дополнения и изменения, поданные со стороны общественности и в письменном виде, и в ходе многочисленных устных дискуссий.

Теперь на очереди новый конкурс по замещению вакантного места регионального оператора. Напомним, предыдущий, ООО «ЭкоЦентр», в июле этого года расторг договор с областью, сославшись на невозможность выполнить условия договора. Во многом это произошло из-за несовершенства первоначально составленной территориальной схемы. 

По плану руководства области, региональный оператор по обращению с ТКО будет окончательно определен к декабрю этого года, тогда же будут озвучены и новые тарифы на вывоз мусора, именно они больше всего беспокоят население региона. И тогда с 1 января 2020 года Архангельская область заживет в новой реальности хотя бы в этом узком аспекте.

Но, как и у любого документа, у новой территориальной схемы есть свои плюсы и свои минусы. Постараемся разобраться…

  1. Тарифы будут ниже

Первоначальная территориальная схема изобиловала большим количеством неточностей в исходных данных, которые являются критически важными при расчетах новых тарифов для населения. В этот раз из нормативов убрали медицинские отходы класса «А», учли предприятия, занимающиеся вторсырьем, а также опасными отходами. Кроме того, были пересмотрены в сторону уменьшения показатели объема образования мусора в области: если в первом варианте фигурировала цифра в 573 тыс. тонн, то теперь — лишь 521 тыс. тонн. 

Составители схемы впервые прописали норматив накопления ТКО для населения и юрлиц. При этом нормативы теперь разделены для городской и сельской местности: считается, что если городской житель производит 2,77 кубометра мусора (или 400 килограммов), то владелец частного дома оставляет после себя меньше отходов — 1,76 кубометра (355,49 килограмма) в год. На селе показатель еще ниже — 1,19 кубометра (216,6 килограмма) в год. Все эти расчеты напрямую влияют на конечные цифры в платежках, которые увидит население, и в новом варианте они будут явно меньше, чем при прежних расчетах.

  1. Новая схема стала удобнее для оператора

Помимо уточненных цифр и расчетов, авторы новой редакции территориальной схемы внесли значительные изменения в показатели, от которых во многом зависит эффективная работа оператора. Так, после инвентаризации было уточнено количество контейнерных площадок для мусора — их в области оказалось на 6 тысяч больше, чем предполагалось ранее. Была заново отстроена логистическая схема — с учетом сезонности, наличия/отсутствия переправ и состояния дорог, исключены нежилые населенные пункты. Посчитаны и учтены несанкционированные свалки (их ликвидацией тоже нужно заниматься) — всего их оказалось около 500. Все это делает работу регионального оператора в регионе более понятной, прозрачной и удобной, а значит — и более привлекательной. 

  1. Переход к раздельному сбору мусора будет плавным

Одна из главных целей мусорной реформы — переход к большей переработке мусора. Ключевым здесь является сортировка мусора гражданами и воспитание соответствующей культуры. После многочисленных консультаций с экспертами, переход к сортировке было решено сделать плавным — начать планируется с двухконтейнерного сбора. 

Первыми на новую схему перейдут Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас и Коряжма. При этом соответствующая инфраструктура появится в этих городах только к III кварталу 2020 года. В 2021 году раздельный сбор начнется в Онеге, Вельске, Плесецке, Няндоме, Мирном, Коноше, Каргополе и Соловках. 

  1. В области появятся три новых комплекса по переработке мусора

Принятая территориальная схема предусматривает строительство новых мусороперерабатывающих комплексов. Первый расположится на 30-м километре трассы М-8 недалеко от Катунино, там предполагаются сортировка, компостирование и захоронение отходов, переработка пластика. Второй будет построен в Вельском районе, третий — в Котласе (там будут сортировать и производить гофрокартон из макулатуры, собранной по всей области). Первые два планируют построить в 2021 году, третий — в 2022 году. 

Помимо пользы для экологии (по сравнению с обычной свалкой), строительство новых комплексов даст области новые рабочие места. При этом власти заверяют, что без экологической экспертизы и общественных слушаний строительство не начнется.

Несмотря на довольно большое число позитивных изменений, новый документ, похоже, не лишен и некоторых изъянов. 

  1. Проблемы

В новой территориальной схеме место строительства мусороперерабатывающего комплекса на 30-м километре трассы М-8 осталось прежним — несмотря на то, что в близлежащем Катунино местные жители не первый месяц протестуют против его строительства. Это значит, что социальная напряженность вокруг будущего завода сохранится на неопределенный срок. И хотя власти утверждают, что учли пожелания общественности в новой редакции, пожелания конкретно жителей Катунино они, судя по всему, проигнорировали. 

Впрочем, как уже говорилось, власти обещают ничего не строить без экологической экспертизы, а главное — общественных слушаний. А это значит, что у жителей есть шанс быть услышанными, и в конечном итоге договориться по этому вопросу с властями.

Не упомянут в новой территориальной схеме и экотехнопарк «Шиес» — это отдельный проект, который остается вне рамок документа. Любопытно, что поморы, которые противятся ввозу ТКО из столицы на хранение, планируют вывозить свой мусор, в том числе особо опасные отходы, в другие регионы.

Вице-премьер Архангельской области Евгений Фоменко, подтверждает, что новая схема предполагает экспорт мусора. 

«Из Архангельской области мы вывозим отходы в другие регионы. Это особо опасные отходы первого-второго классов в Мурманскую область, насколько я знаю, это батарейки, ртутные лампы — в Челябинск и Санкт-Петербург, в Московскую область», — сказал Фоменко.   

09 сентябрь 17:57 | : Экономика

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