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"Аквилон Инвест": Покупка с выгодой в 30 %... только не тормози

Эксперты в сфере недвижимости напоминают: старт продаж новостройки – лучший момент, чтобы «застолбить» за собой будущую квартиру. Цены в это время наименьшие, а выбор планировок, напротив, максимальный.

 

По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест», среди недавно введенных в эксплуатацию архангельских объектов, есть те, где квадратный метр с момента старта продаж подорожал на 30%. Так в ЖК «Зеленый квартал-2», который готовится к сдаче в июле, евро-двухкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,35 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 4,53 млн. рублей.

Аналогичная динамика и в новых проектах холдинга «Аквилон Инвест» - квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Так в ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая, студия на старте продаж стоила 1,89 млн. рублей, а сейчас, когда уже ведется кладка стен 2-го этажа, она подорожала до 2,49 млн. рублей. В ЖК «Dvina House», на котором завершаются работы по подземному паркингу и подвалу однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн. рублей, тогда как на старте продаж ее можно было купить за 3,03 млн. рублей. Разница в цене – почти 30%.

Кроме того, цена на квартиры может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости от рыночной конъюнктуры. 10 июня начались продажи квартир в жилом комплексе «River Park», который строится на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого. В здании, спроектированном финским архитектором Юкка Тиканненом, общей площадью  34,5 тыс. кв. м будет 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных, а также подземный паркинг и комплексное благоустройство дворовой территории.

- Приобретать квартиры наиболее выгодно именно на старте продаж. В первые дни помимо скидки за счет динамического ценообразования, зависящего от спроса, покупатели получают выгоду до 10-20% от стоимости квартиры. Так 10 июня на старте продаж квартир в ЖК «River Park» стоимость студий начиналась от 1,59 млн рублей, сейчас их минимальная стоимость начинается уже от 1,99 млн рублей. В ближайшее время стартуют продажи квартир еще в нескольких новых жилых комплексах, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить в Архангельске и Северодвинске. Поэтому все, кто планирует приобрести жилье с максимальной выгодой, мы рекомендуем делать это на старте продаж, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.

И уже 25 июня запланирован старт продаж в жилом комплексе ЖК «Art Line», который холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить на пересечении пр. Ломоносова и ул. Серафимовича. Цены начинаются от 1,79 млн. рублей, первые 20 клиентов получат скидку в 20%*.

Новый жилой комплекс класса «Комфорт+» общей площадью 13,2 тыс. кв. м на 162 квартиры находится в самом центре Архангельска, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. ЖК «Art Line» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Особенностью 8-10-ти этажного комплекса будет его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, в лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального ограждения территории. На первом этаже комплекса разместится Детский клуб оборудованный как арт-студия. Здесь для маленьких жильцов будут созданы все условия для творчества и развития.

Узнать о датах начала продаж квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно в офисах компании в Архангельске: ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, тел: (8182) 65-00-08 и Северодвинске: ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00.  

21 июнь 13:05 | : Экономика

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