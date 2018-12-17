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Рикасиха перестала быть "головной болью" администрации. Теперь голова пусть поболит у специальной комиссии

Специально созданная комиссия начала подбор альтернативной площадки для размещения полигона ТКО.

 

Межмуниципальный полигон для размещения ТКО в Рикасихе окончательно исключен из территориальной схемы обращения с отходами. Взамен созданная по распоряжению губернатора общественная комиссия подбирает другую площадку.

В комиссии – 81 человек: члены Общественной палаты, главы муниципалитетов, экологи, «федералы», региональные и муниципальные депутаты, лидеры общественных движений – спектр очень широк. Вел первое заседание председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и экологии Общественной палаты Архангельской области Алексей Тропин.

В среду комиссия выбрала себе председателя – им стала Валентина Рудкина, глава Приморского района, а также двух замов – Олега Мандрыкина и Надежду Виноградову.

Выбор предстоит сделать нелегкий: на следующем заседании 14 марта комиссии надо будет определиться, строить ли один общий межмуниципальный полигон для Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, или ограничиться полигоном для каждого из упомянутых городов. Лишь после этого можно приступить к выбору конкретного места взамен площадки близ станции Рикасиха, от которой окончательно отказались.

Кстати, в составе комиссии – все категоричные оппоненты строительства экотехнопарка под Северодвинском: Олег Мандрыкин, Петр Васильев, Борис Кувакин, Леонид Таскаев и т.д. С помощью экспертов и специалистов им теперь предстоит решить непростую дилемму «мусорной реформы». Ведь полигоны для размещения отходов нужны в любом случае, но вряд ли какое-то из муниципальных образований будет готово бескорыстно поделиться своей территорией с соседями, а в границах городов архангельской агломерации найти такую площадку, удаленную от жилья и соответствующую почти двум десяткам критериев, будет очень проблематично.

21 февраль 12:22 | : Экономика

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