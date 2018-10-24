Архангельск: СРО «Союз профессиональных строителей» возглавил Андрей Бессерт

27 декабря на внеочередном собрании саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» исполнительным директором единогласно был избран Андрей Бессерт.
Андрей Сергеевич Бессерт родился 6 июня 1985 года в Архангельске. Окончил гимназию №6, Институт строительства и архитектуры АГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также Высшую школу экономики и управления САФУ имени М.В. Ломоносова.
Cвою жизнь он посвятил строительству: прошёл путь от разнорабочего до директора строительной организации. Строил жилые дома, школы, детские сады, поликлиники и другие социально значимые объекты. Последние время работал в исполнительной дирекции СРО советником, проявляя лучшие управленческие и профессиональные качества. Был председателем дисциплинарной комиссии СРО.
Представляя свою кандидатуру, Андрей Бессерт подчеркнул:
– Я всегда открыт, готов прийти на помощь, работать буду с полной отдачей.
Добавим, что предыдущий руководитель организации – Дмитрий Дорофеев – летом этого года был избран главой Вельского района. Руководить СРО «Союз профессиональных строителей» ему не позволяет переход на муниципальную службу.