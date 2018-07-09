Замерзающая Щалакуша. "Архоблэнерго" сново бесчинствует

Вслед за Няндомой, жители Шалакуши (Няндомский район) бьют тревогу по поводу готовности Архоблэнерго к зиме.
По полученной информации с отоплением в посёлке могут быть ПРОБЛЕМЫ. Уже направлены запросы в районную администрацию и газету Авангард. На очереди прокуратура.
Из запроса:
«Прошу провести проверку ниже приведённых фактов, а также проверить наличие планового запаса топлива на котельной п. Шалакуша. В прошлом году руководство Архоблэнерго было более ответственным и топливом запаслись и ремонт более-менее сделали. В 2018 году руководство сменилось. В 2017 году, на начало отопительного сезона котельная имела 100 тонн хорошего топлива, а в этот отопительный сезон начался с работы «С КОЛЁС». Запасов топлива нет, все необходимые плановые ремонтные работы не выполнены».
Надежда Гаврилова – житель п. Шалакуша свидетельствует в соцсети: «В этом году даже трубы не утепляли, у нашего дома они полностью открытые...... А скоро заморозки, будут топить улицу».
Напомним, что прокуратура уже обязала «Архоблэнерго» создать необходимые запасы топливно-энергетических ресурсов