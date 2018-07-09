Няндомский холодомор. Суд обязал "Архоблэнерго" согреть район

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
город Няндома 27 сентября 2018 г.
Няндомский районный суд Архангельской области в составе
председательствующего судьи Галкиной М.С.,
при секретаре Цукановой Е.А.,
с участием прокурора Воронцова А.В.,
представителей ответчиков Холматовой С.С., Кобыленко Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Няндомского района Архангельской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» о возложении обязанности по надлежащей организации теплоснабжения населения, к акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» о возложении обязанности по созданию запаса топливно-энергетических ресурсов,
установил:
прокурор Няндомского района Архангельской области обратился с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» (далее – МО «Няндомский муниципальный район») о возложении обязанности по надлежащей организации теплоснабжения населения, к акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» (далее – АО «АрхоблЭнерго») о возложении обязанности по созданию запаса топливно-энергетических ресурсов.
В обоснование заявленных требований указано на то, что в ходе проверки соблюдения законодательства, регулирующего защиту прав граждан в жилищно-коммунальной сфере при проведении отопительного периода 2018-2019 годов установлено, что на территории муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» сложилась неблагополучная ситуация с запасами топливно-энергетических ресурсов на котельных. На основании заключенных договоров аренды АО «АрхоблЭнерго» осуществляет обслуживание и эксплуатацию находящихся на территории муниципальных образований котельных, обеспечивающих производство тепловой энергии для обеспечения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения населения муниципальных образований. Однако на момент проведения проверки необходимый запас топлива для бесперебойного отопления жилых домов и социальных объектов, расположенных на территории муниципальных образований, не создан.
Просил обязать АО «АрхоблЭнерго» создать ежесуточный нормативный запас на котельных МО «Няндомское» по твердому топливу на 45 суток; на блочно-модульной котельной в п. Шалакуша по жидкому топливу на 30 суток в отопительный период 2018-2019 годов; обязать администрацию МО «Няндомский муниципальный район» надлежащим образом организовать в границах муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» теплоснабжение населения в отопительный период 2018-2019 годов; решение в части обязания АО «АрхоблЭнерго» создать нормативный эксплуатационный запас на котельных МО «Няндомское» по твердому топливу на 45 суток, на блочно-модульной котельной в п. Шалакуша МО «Шалакушское» по жидкому топливу на 30 суток в отопительный период 2018- 2019 годов, в части возложения обязанности на администрацию МО «Няндомский муниципальный район» надлежащим образом организовать в границах муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» теплоснабжение населения в отопительный период 2018-2019 годов обратить к немедленному исполнению.
В судебном заседании прокурор Воронцов А.В. заявленные требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика администрации МО «Няндомский муниципальный район» Холматова С.С. иск не признала, считая, что администрация надлежащим образом исполняет свои обязательства в части обеспечения теплоснабжения.
Представитель ответчика АО «АрхоблЭнерго» Кобыленко Е.Ю. в судебном заседании иск не признала, указала, что запас топлива должен быть создан на 01 октября 2017 года, кроме того, не в таком объеме, как того требует истец, в настоящее время договоры на поставку твердого топлива заключены. Твердое топливо будет постоянно подвозиться со складов поставщиков.
Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что администрация МО «Няндомский муниципальный район» как орган местного самоуправления осуществляет свои полномочия по организации теплоснабжения на территории МО «Няндомское» и на территории МО «Шалакушское».
На основании договоров аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к ним, МО «Няндомский муниципальный район» предоставило в аренду, а АО «АрхоблЭнерго» приняло в аренду систему коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые пункты, тепловые сети, магистральные теплосети, земельные участки), расположенную на территории МО «Няндомское», «Шалакушское».
Согласно п.3.3.11 договоров аренды арендатор – АО «АрхоблЭнерго» – обязался выполнять требования и нормативы действующего законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунальной сферы, включая создание необходимых запасов топлива на объектах данной сферы, а также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых обязательств, а также иных правил хозяйствования.
Пунктами 3.2.1 договоров аренды предусмотрено право арендодателя в любое время проверять состояние и условия эксплуатации сданного в аренду имущества через уполномоченных им представителей.
По оперативной информации о запасах топлива, следует, что по состоянию на 27 сентября 2018 года котельные на территории МО «Няндомский муниципальный район» - обеспечены запасом топлива на 50 % (2600,3 тонны, при среднесуточном расходе топлива- 99,8 тонны, необходимый норматив 5220 тонн). Котельная в п. Шалакуша обеспечена запасом топлива (дизельное топливо) на 6 суток (23,09 тонны при необходимом нормативе 109 тонн).
Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 утвержден Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (далее – Порядок), который устанавливает правила расчета нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки к нормированию запасов топлива (уголь, мазут, торф, дизельное топливо, печное топливо) при производстве тепловой энергии организациями, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
Согласно п.п. 2, 3 указанного Порядка норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
В соответствии с п. 21 Порядка для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу - 45 суток; по жидкому топливу - 30 суток.
Согласно п.п. 4.1.1 и 11.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила), эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами. Энергоснабжающие организации, имеющие источники теплоты, своевременно обеспечивают создание нормативных запасов топлива.
Таким образом, установлено, что в нарушение п.п. 4.1.1 и 11.9 Правил, п. 21 Порядка, АО «АрхоблЭнерго» на дату рассмотрения дела не обеспечило наличие нормативного эксплуатационного запаса топлива на котельных для бесперебойной работы на твердом топливе на 45 суток отопительного периода, на жидком – на 30 суток, что привело к нарушению права неопределенного круга лиц на получение круглосуточно и бесперебойно коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, отвечающих установленным нормативам и требованиям.
При этом нахождение теплоэнергетического комплекса, предназначенного для теплоснабжения объектов жилого, производственного и социально-бытового назначения в границах МО «Няндомское» и МО «Шалакушское», в аренде АО «АрхоблЭнерго» не является основанием для освобождения органа местного самоуправления от возложенных на него законом обязанностей по организации теплоснабжения на соответствующих территориях, поскольку указанное обязательство отнесено к вопросам местного значения.
Доводы о том, что администрацией были приняты все необходимые меры в части исполнения законодательства по обеспечению теплоснабжения жителей муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское», не могут быть приняты судом.
Осуществляя свою деятельность, администрация не смогла организовать надлежащее теплоснабжение населения в границах указанных муниципальных образований, допустив отсутствие необходимого запаса топлива на котельных, переданных в аренду АО «АрхоблЭнерго», что свидетельствует о недостаточности проводимых администрацией мероприятий.
Разрешая заявленные требования, руководствуясь положениями п.п. 1, 4 ст. 6, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 4.1.1 и 11.9 Правил, п. 21 Порядка, п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, суд исходит из того, что на дату рассмотрения дела АО «АрхоблЭнерго» не обеспечено наличие необходимого запаса топлива на котельных для бесперебойной работы, а администрацией, в свою очередь, ненадлежащим образом организовано теплоснабжение населения в границах МО «Няндомское» и МО «Шалакушское», поскольку допускалось отсутствие необходимого запаса топлива на котельных, переданных в аренду АО «АрхоблЭнерго».
Является необоснованным довод АО «АрхоблЭнерго» о том, что нормативный эксплуатационный запас топлива должен быть создан только на 1 октября соответствующего года, а действующим законодательством не предусмотрен запрет на его использование в течение отопительного сезона.
В силу п.п. 7 и 8 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации, кроме прочего, обязаны обеспечивать безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей, что достигается, в числе прочего, поддержанием установленных нормативов запасов топлива.
Указывая на отсутствие запрета теплоснабжающей организации расходовать при осуществлении деятельности в стандартных условиях топливо из нормативного эксплуатационного запаса, ответчик не учитывает, что расходование этого топлива может быть признано допустимым только в последнем месяце отопительного сезона.
Вместе с тем, согласно материалам дела, на начало отопительного сезона, на котельных МО «Няндомский муниципальный район» имелся запас топлива значительно ниже установленного п. 21 Порядка величины нормативного эксплуатационного запаса топлива на источниках тепловой энергии.
Учитывая вышеизложенное, дав оценку и анализ исследованным в ходе судебного заседания доказательствам, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Няндомского района Архангельской области в полном объеме.
Учитывая, что непринятие АО «АрхоблЭнерго» мер по созданию ежесуточного запаса топливно-энергетических ресурсов на котельных муниципального образования «Няндомское» и на блочно-модульной котельной в п. Шалакуша муниципального образования «Шалакушское», а также ненадлежащая организация органом местного самоуправления теплоснабжения населения в отопительный период 2018-2019 годов на территории муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, к срыву отопительного сезона, суд в силу ч.1 ст.212 ГПК РФ, считает необходимым удовлетворить просьбу истца и обратить решение суда к немедленному исполнению в полном объеме.
В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Согласно подп.19 п.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления, выступающие в качестве ответчиков, освобождены от уплаты государственной пошлины.
Таким образом, с АО «АрхоблЭнерго» в доход бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район» подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска, в размере 300 рублей 00 копеек.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 –199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования прокурора Няндомского района Архангельской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» о возложении обязанности по надлежащей организации теплоснабжения населения, к акционерному обществу «Архангельская областная энергетическая компания» о возложении обязанности по созданию запаса топливно-энергетических ресурсов удовлетворить.
Обязать акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания» создать нормативный эксплуатационный запас на котельных муниципального образования «Няндомское» по твердому топливу на 45 суток; на блочно-модульной котельной в п. Шалакуша по жидкому топливу на 30 суток в отопительный период 2018-2019 годы.
Решение суда в указанной части подлежит немедленному исполнению.
Обязать администрацию муниципального образования «Няндомский муниципальный район» надлежащим образом организовать в границах муниципальных образований «Няндомское» и «Шалакушское» теплоснабжение населения в отопительный период 2018-2019 годы.
Решение суда в указанной части подлежит немедленному исполнению.
Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» в доход бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Архангельский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Няндомский районный суд Архангельской области.
Председательствующий М.С. Галкина
Мотивированное решение составлено 01 октября 2018 г.