Посмотри и купи! Новые экскурсии по новостройкам и дополнительные скидки от холдинга «Аквилон Инвест»

В субботу 14 июля холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в Архангельске. Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08. Всем участникам предоставляются дополнительные скидки при покупке жилья до 230 тыс. рублей.





Жители Архангельска смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.





Помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPARK», ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК «ALPHA», а также сданных в эксплуатацию – ЖК «Омега Хаус», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE.





И только в июле в июле приобрести квартиру с полной чистовой отделкой в новых домах в Архангельске и Северодвинске от холдинга «Аквилон Инвест» можно на условиях, комфортных для каждого. Ежемесячный платеж может составлять всего от 9,9 тыс. рублей! Все подробности по телефону 65-00-08.





Также в июле при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.





Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.