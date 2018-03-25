Дороги Архангельской области: + 100 миллионов

На 200 миллионов рублей увеличен объём собственных доходов областного бюджета. Соответствующее предложение регионального правительства поддержано депутатами областного Собрания в ходе очередной сессии.

Как отметила в своем выступлении на сессии заместитель министра финансов Архангельской области Татьяна Суровцева, дополнительные доходы связаны с поступлениями по транспортному налогу и по плате за пользования лесами.

Кроме того, определена экономия по расходам на сумму 10,7 миллиона рублей.

Поступления по транспортному налогу являются источником дорожного фонда. Дополнительные суммы предложено направить на ремонт муниципальных дорог общего пользования, в том числе 50 миллионов – городу Архангельску и 50 миллионов – муниципальным образованиям, отбор которых будет произведён на конкурсной основе

Остальные дополнительные средства предложено распределить следующим образом:

91,3 миллиона – на разработку проектной документации на реконструкцию аэропортового комплекса на Соловках;

5,6 миллиона – на обеспечение сетями водоснабжения земельных участков для многодетных семей;

4,7 миллиона рублей направляется для подведомственных учреждений министерства труда и социального развития, в основном на противопожарные мероприятия и на проведение неотложных ремонтных работ;

почти 3 миллиона рублей направляется на разработку проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Кроме того, законопроектом предложено провести ряд корректировок в части инвестиций.

Так, за счёт экономии по расходам на строительство отдельных объектов инвестиционной программы, в том числе по результатам конкурсных процедур предлагается выделить 5,6 миллиона рублей на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском округе Архангельска и 4,5 миллиона рублей – на строительство Обозерского филиала Плесецкой больницы.

Выступая с содокладом, председатель контрольно-счётной палаты Архангельской области Александр Дементьев также отметил позитивную динамику в части поступления транспортного налога и платы за пользования лесами.

— Безусловно, внесением изменений в бюджет текущего года мы реагируем на важные аспекты жизнедеятельности региона, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Идёт нормальный рабочий процесс. Вместе с тем нельзя не отметить, что регион вновь направляет очень серьёзные средства на развитие дорожной сети.