Жители Архангельска голосуют за новые тротуары... ногами

На пересечении проспекта Ломоносова и Воскресенской улицы жители города самостоятельно выложили на газоне деревянные мостки. Таким образом горожане обеспечили себе чистую обувь, сокращая путь через газон. Тротуар из поддонов в центре города не красил административный центр.



Власти обратили внимание на этот вопрос и приняли меры. Ближайшее время дорожные компании на месте самодельного сооружения возведут тротуар. Жители города смогут сокращать дорогу и не бояться быть оштрафованными. А город приобретет благоустроенный вид.

Напомним, метод подобного общественного голосования ногами был применен еще в советское время при строительстве новосибирского Академгородка – там пешеходные дорожки проложили по уже протоптанным на газонах тропинкам.