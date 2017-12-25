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Плесецкому дорожному управлению можно позвонить и высказать всё, что о нём думаешь

По телефонам диспетчерской службы Плесецкого дорожного управления горожане могут обращаться, если у них есть жалобы или вопросы по качеству уборки дорог: 8-921-240-17-20, 27-14-40.

Кроме того, фотографии и информацию об участках улично-дорожной сети, которые требуют уборки, можно направлять по вайберу.

Диспетчерская служба ПДУ подключилась к мобильному приложению Viber, которое позволяет совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber, - 8 921 240 17 20.

Все обращения граждан, поступившие в диспетчерскую службу, фиксируются в журнале регистрации, а затем информация направляется мастерам для устранения недостатков. Снега от этого вряд ли убавится... но на душе легче станет.

Напомним, что жители Архангельска, мягко говоря, недовольны работой именно этого управления, сидящего на муниципальных заказах.

13 февраль 11:14 | : Экономика / Скандалы

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