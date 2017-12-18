Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Холдинг «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-10 крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга

На сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков) опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по каждому региону в отдельности.

Единый реестр застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации возведение жилья с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. По данным реестра строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» по объему строящихся объектов занимает 10-ю позицию из почти 100 застройщиков в Санкт-Петербурге.

- Сейчас холдинг строит в северной столице более 236 тыс. кв. м жилья: 10 жилых комплексов, 14 многоквартирных домов. Все объекты пользуются популярностью среди покупателей первичного рынка жилья. Уже в этом году в эксплуатацию будет сдан ЖК «КосмосSTAR», расположенный на пересечении пр. Космонавтов и ул. Свирской, и I-я очередь ЖК «4YOU» на Московском шоссе (ул. Среднерогатская), - рассказал Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». 

В ближайшее время холдинг «Аквилон Инвест» планирует вывести в продажу ЖК All Inclusive, который строится на ул. Школьной в Шушарах. Комплекс будет состоять из трех 11-этажных корпусов на 1584 квартиры. Сдать ЖК планируется в IV квартале 2020 года.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков России, занимая в нем 33-ю позицию. В настоящее время компания возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 17 жилых комплексов общей площадью порядка 400 тыс. кв. м.  

06 февраль 10:18 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (47)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20