Холдинг «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-10 крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга

На сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков) опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по каждому региону в отдельности.



Единый реестр застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации возведение жилья с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. По данным реестра строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» по объему строящихся объектов занимает 10-ю позицию из почти 100 застройщиков в Санкт-Петербурге.



- Сейчас холдинг строит в северной столице более 236 тыс. кв. м жилья: 10 жилых комплексов, 14 многоквартирных домов. Все объекты пользуются популярностью среди покупателей первичного рынка жилья. Уже в этом году в эксплуатацию будет сдан ЖК «КосмосSTAR», расположенный на пересечении пр. Космонавтов и ул. Свирской, и I-я очередь ЖК «4YOU» на Московском шоссе (ул. Среднерогатская), - рассказал Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».



В ближайшее время холдинг «Аквилон Инвест» планирует вывести в продажу ЖК All Inclusive, который строится на ул. Школьной в Шушарах. Комплекс будет состоять из трех 11-этажных корпусов на 1584 квартиры. Сдать ЖК планируется в IV квартале 2020 года.



Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков России, занимая в нем 33-ю позицию. В настоящее время компания возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 17 жилых комплексов общей площадью порядка 400 тыс. кв. м.