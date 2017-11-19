Александр Фролов: Только объединившись, горожане могут создать для себя комфортную городскую среду

Депутаты городской думы Александр Фролов и Сергей Пономарев при поддержке благотворительного фонда «Аквилон-Инвест» организовали во дворах округов Майская Горка и Ломоносовского новогодние святочные праздники.

Новогодние каникулы закончились, но праздники продолжаются. Только в России есть такой праздник как Старый Новый год. 13 и 14 января в двух округах областного центра прошли яркие и весёлые представления.

Кто бы мог подумать, что в наш век компьютерных гаджетов и общения в сети, возможно устроить настоящий дворовый праздник, который объединит семьи нескольких домов. И насколько искренним, ярким и добрым этот праздник может получиться! За несколько минут до начала праздника - все внимание двора приковано к символу 2018 года. Дети и родители фотографируются с добродушным псом. Он вежливо позирует. А рядом - вокруг елки водят хоровод. Но Баба Яга - тут как тут - открывает рождественскую программу - как всегда - спешит испортить торжество архангельской детворе. Однако добро в Новый год всегда побеждает. И вот уже Дед Мороз вручает подарки малышам за лучшие самодельные елочные игрушки. Руслан Белоглазов получает главный приз. Ему сказочные герои присуждают первое место.

- У меня мишка сделан, из бутылки, а ушки сделаны из упаковок киндер-сюрприза, - рассказал Руслан.

Директор благотворительного фонда «Аквилон-Инвест» Сергей Чанчиков рассказывает:

«Главная идея таких мероприятий очень проста - объединить соседей, живущих рядом, устроить настоящий праздник для детей и их родителей. Ведь не все могут или успевают побывать на общегородских праздниках. А мы помогаем устроить праздник ничуть не хуже прямо у них во дворе, с подарками для каждого ребёнка».

Из года в год мест для гуляний становится больше. Места для организации гуляний выбрали специально, чтобы жители близлежащих домов могли собраться на одной большой площадке. Ведь здесь собираются до пятисот человек.

- Замечательный праздник, спасибо организаторам! И маленьким детям весело, они очень рады, и взрослым здорово, - говорит Надежда Пяткина.

Отметим, что подарки получают все дети - от мала до велика! И поверьте, в игры с Дедом Морозом и Снегурочкой с радостью играют не только малыши, но и младшие школьники.

Второклассник Денис, пришедший на праздник во дворе дома №49 на улице Урицкого, поначалу стеснялся присоединяться к хороводу вокруг ёлочки, а потом с нескрываемым энтузиазмом помогал Деду Морозу прогнать Бабу Ягу, похитившую мешок с подарками.

- У нас даже в школе было не так интересно, - рассказывает он. - А здесь всё очень весело, наверное, потому что все друг друга знают.

А как же иначе? Добрососедские отношения по-прежнему важны, и общий праздник замечательно объединяет и взрослых? и детей.

- Это чудесно! Как-то не верится, что можно вот так взять и устроить праздник прямо у нас во дворе! - делится эмоциями жительница дома №5 на улице Касаткиной Людмила Ивановна. - Огромное спасибо «Аквилон Инвесту» за такую возможность поиграть, потанцевать вместе со своими детьми.

Активисты среди жителей с удовольствием подключились к организации праздника и приглашали своих соседей на веселье. Многие приходили на праздник уже во время представления. Для соседей - это отличный повод познакомиться и начать общее дело, например, создать ТСЖ, решить вопросы по капремонту, или принять решение об участии в программе «Комфортная среда» благоустроив свой двор.

- Мы друг друга видим, мы вместе принимаем участие в мероприятии, оно носит положительный такой характер, все это приводит к тому, что объединение общества происходит, по крайней мере, на уровне соседей, - говорит Даниэль Демидович.

Вот уже десять лет благотворительный фонд «Аквилон-Инвест» выступает организатором семейных праздников во дворах Архангельска. В 2018 торжества прошли по шести адресам в Ломоносовском округе и Майской Горке. Фонд выделил средства на закупку и украшение новогодних красавиц, а также организовал праздник на уровне лучших городских площадок.

- Мы отметили «старый» Новый год в шести дворах, - рассказывает депутат городской думы Александр Фролов. - А впереди ещё Масленица! Такие праздники - хорошая возможность отвлечь детей от гаджетов, активно и весело провести день на улице, ну а для взрослых - возможность лучше познакомиться со своими соседями, поверить, что вместе, сообща мы можем сделать нашу жизнь лучше.

В праздниках 13 и 14 января в Архангельске приняли участие порядка двух тысяч горожан. А хорошее настроение и заряд позитива, который получили все участники, измерить просто невозможно! В этом году благотворительный фонд «Аквилон-Инвест» проведет еще ни одну подобную акцию. Торжества в архангельских дворах будут на Масленицу и, конечно, летом - в день защиты детей.