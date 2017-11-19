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Андрей Палкин: "Налоговая хочет меня разорить". Дело о 150 машинах депутата

Имя депутата Госдумы от Архангельской области Андрея Палкина все чаще появляется в федеральных СМИ.

На этот раз о его налоговых злоключениях рассказало издание life.ru.

Палкин — это депутат-парадокс. С одной стороны, он богат. Его доход в 2016 году составил 678 млн рублей, в 2015 году — 1,5 млрд рублей.

С другой стороны, у Палкина нет денег. Как сказано в решении Арбитражного суда Архангельской области, в 2016 году он перестал платить налоги "ввиду недостаточности денежных средств". А задолжал он налоговой 189 млн рублей.

Издание приводит документ (см. ниже), по которому Арбитражный суд Архангельской области обязал вернуть Палкина-сына Палкину отцу машины (не только грузовые и спец, но и легковые), а также прочее имущество (всего около 150 наименований), так как увидел в подобной передаче внутри одной семьи признаки попытки ухода от налогов.

 На что Палкин-старший ответил:

- Задача налоговой — разорить и распродать имущество. А у меня там новые немецкие станки, модернизацию только провёл. У меня там полная замена парка. А налоговая хочет всё продать! А после них всё — выжженная пустыня. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, когда налоговая проводила процедуры распродажи, хоть одно предприятие встало на ноги? И что с этого государство поимеет? Не будет бизнес-линии, которая платила налоги. И это чтобы отдельно сделать щелчок депутату Палкину? Это негосударственная политика.

Наблюдатели уверены, что интрига с миллионами семьи Палкиных продолжится и в следующем, 2018 году…

 

25 декабрь 08:48 | : Экономика / Скандалы

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