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Миллионы псу под хвост. Ремонт по-каргопольски

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода публикует обращение простых каргопольцев к районным депутатам и чиновничьей братии:

Господа чиновники и депутаты районного собрания, к Вам обращаются с просьбой жители дома 21 ул. Ленинградская. Наш дом по выше указанному адресу попал в программу капремонта. В июне 2016г нас попросили всех жителей освободить свои квартиры, что мы и сделали.

Нам сообщили, что у нас будут выполняться следующие работы. Замена кровли, фундамента, печей, и полов на первом этаже.

И вот с июня 2016 г закипела работа. Срок сдачи объекта был назначен на 30 октября 2016 г. Затем сроки перенесли на конец декабря 2016 г.

Очень быстро все разобрали и до настоящего времени не чего можно так сказать не сделано. В наших квартирах в ужасном состоянии стены, потолки, окна выбиты. В подъездах тоже разгром.

Наш дом 21 по улице Ленинградская был не дворец, но мы жили. А сейчас куда нам идти жить?

В доме проживает 30 человек дети и старики. Кто нам это все будет ремонтировать? У нас нет таких денег.

Фонд капремонта отчитываются, что всё выполненной на 90%. Что дом сдадут 8 ноября год не указан.

Вы посмотрите сами как все сделано.

Мы ждали не такого ремонта.  Мы ждали лучшего.

За такие деньги, что было выделено 8 миллионов рублей можно новый дом построить.

Контроля нет никакого ни со стороны администрации, ни с фонда.

Мы Вас очень сильно просим рассмотреть наше обращение и принять соответствующие меры.

Мы уже просто не знаем, что нам делать и куда мы въедем.

Помогите!

(фото «капремонта» прилагаются)

 Миллионы псу под хвост. Ремонт по-каргопольски

Миллионы псу под хвост. Ремонт по-каргопольски

Миллионы псу под хвост. Ремонт по-каргопольски

04 октябрь 12:14 | : Экономика / Скандалы

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