 Миллионы псу под хвост. Ремонт по-каргопольски

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода публикует обращение простых каргопольцев к районным депутатам и чиновничьей братии:
Господа чиновники и депутаты районного собрания, к Вам обращаются с просьбой жители дома 21 ул. Ленинградская. Наш дом по выше указанному адресу попал в программу капремонта. В июне 2016г нас попросили всех жителей освободить свои квартиры, что мы и сделали.
Нам сообщили, что у нас будут выполняться следующие работы. Замена кровли, фундамента, печей, и полов на первом этаже.
И вот с июня 2016 г закипела работа. Срок сдачи объекта был назначен на 30 октября 2016 г. Затем сроки перенесли на конец декабря 2016 г.
Очень быстро все разобрали и до настоящего времени не чего можно так сказать не сделано. В наших квартирах в ужасном состоянии стены, потолки, окна выбиты. В подъездах тоже разгром.
Наш дом 21 по улице Ленинградская был не дворец, но мы жили. А сейчас куда нам идти жить?
В доме проживает 30 человек дети и старики. Кто нам это все будет ремонтировать? У нас нет таких денег.
Фонд капремонта отчитываются, что всё выполненной на 90%. Что дом сдадут 8 ноября год не указан.
Вы посмотрите сами как все сделано.
Мы ждали не такого ремонта. Мы ждали лучшего.
За такие деньги, что было выделено 8 миллионов рублей можно новый дом построить.
Контроля нет никакого ни со стороны администрации, ни с фонда.
Мы Вас очень сильно просим рассмотреть наше обращение и принять соответствующие меры.
Мы уже просто не знаем, что нам делать и куда мы въедем.
Помогите!
(фото «капремонта» прилагаются)