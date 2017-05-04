Ночь тревог. Что жгут в печах Архангельской ТЭЦ?

Сегодня ночью жителей Архангельска всполошил черный дым, валящий из труб Архангельской ТЭУ. Той самой, от которой пока отказались китайские инвесторы.
Особенно зловеще это выглядело в режиме белых ночей.
Явление удостоилось бурного обсуждения в соцсетях.
Кто-то (неудачно) пошутил, что ради оптимизации расходов ТЭЦ решили объединить с… крематорием (по типу объединения городского кожвендиспансера с Центром Анти-СПИД).
Комментарий директора Архангельской ТЭЦ Андрея Гинькина:
– В связи с требованием «Газпром межрегионгаз» в 12 часов ночи 12 июля Архангельская ТЭЦ переведена на работу на мазуте в связи с временным прекращением газоснабжения для проведения ремонтных работ. Все это делается планово, никаких инцидентов не было, а дым при работе на мазуте сам по себе темнее...