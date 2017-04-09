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"Майские указы" президента - в топку? Почему Архангельская область не повысила зарплаты бюджетникам

Ни один российский регион в 2016 году не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. Сложнее всего субъектам далась реализация поручения по повышению доходов научных сотрудников и преподавателей вузов — с этой задачей справились лишь 17 и 26 регионов…

Об этом сегодня пишут «Известия».

Издание напоминает, что при вступлении в должность 7 мая 2012 года президент Владимир Путин подписал 11 указов, которые должны быть выполнены в 2012–2020 годах, — они получили название майских.

Особенно болезненно в обществе и в Кремле относятся к зарплатам медперсонала и учителей – когда они, наконец, достигнут реального (а не на бумаге) прожиточного минимума… а еще лучше просто достойного уровня?

Увы, полностью выполнить задачи по повышению зарплат бюджетникам не удалось выполнить НИ ОДНОМУ из 85 регионов РФ.

Хуже всего в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам: плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно. В число «регионов-отличников» попали, например, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Нижегородская область. В каждом из этих субъектов зарплаты преподавателям вузов и научным работникам были проиндексированы не менее чем на четверть. В число не справившихся с выполнением указа вошли, в частности, Архангельская, Рязанская и Ивановская области. 

Наблюдатели задаются вопросам – а, может быть, эти задачи были заведомо невыполнимы в свете новых экономических реалий (падение нефтяных цен, санкции, присоединение Крыма, расходы на спецоперацию в Сирии и пр.)?  

11 июль 12:38 | : Экономика

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