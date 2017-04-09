За что районное начальство так любит "Устьянскую лесоперерабатывающую компанию"? Частным предпринимателям заткнули рот в соцсетях

В Устьянском и Вельском р-нах Архангельской области нарастает скандал по поводу борьбы местных частных предпринимателей с привилегированным положением «Устьянской лесоперерабатывающей компании».
Представители малого бизнеса считают, что районное руководство допустило грубые нарушения в части зонирования лесов в пользу своего любимчика. В следствии чего без работы в обеих районах могут остаться до двух с половиной тысяч человек, что несомненно приведет росту социальной напряженности в преддверии президентских выборов (март 2018 года).
Напомним, индивидуальные предприниматели уже обращались к Владимиру Путину с видеопосланием, но пока ни ответа, ни привета. Увы, это обращение сегодня невозможно найти в интернете…
Инициативная группа жалуется, что любые их обращения безжалостно удаляется из соцсетей модераторами местных групп, лишая, тем самым, их возможности обращения к гражданскому обществу со своей бедой. Обращения же к районному начальству пока эффекта не приносят. Хотя речь идет всего лишь о передаче всем заинтересованным и официально зарегистрированным лицам в длительную аренду участков леса в объемах, необходимых для нормального функционирования предприятий малого и среднего бизнеса.
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