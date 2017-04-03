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Кто в Гордуме всех богаче? Только цифры... без комментариев

1. Александр Фролов (Единая Россия) – 84 380 286,34 рублей

2. Александр Нечаев (Единая Россия) – 31 063 863,00 рублей

3. Борис Климов (Единая Россия) – 22 945 042,18 рублей

4. Максим Корельский (Единая Россия) – 19 390 327,52 рублей

5. Владимир Хотеновский (Единая Россия) – 15 480 514,80 рублей

6. Иван Захаров (Единая Россия) – 5 599 805,28 рублей

7. Олег Черненко – 4 769 696,34 рублей

8. Андрей Прищемихин (Единая Россия) – 4 643 440,15 рублей

9. Светлана Лебедева (КПРФ) – 3 609 526,71 рублей

10. Дмитрий Акишев – 2 840 090,54 рублей

11. Валерий Кремлёв (Единая Россия) – 2 598 927,37 рублей

12. Валентина Сырова (Единая Россия) – 2 144 999,73 рублей

13. Татьяна Боровикова (Единая Россия) – 1 805 552,46 рублей

14. Сергей Красильников (Единая Россия) – 1 803 186,82 рублей

15. Сергей Жигалов (Единая Россия) – 1 731 640,66 рублей

16. Александр Гревцов (КПРФ) – 1 630 476,47 рублей

17. Владимир Карпов (Справедливая Россия) – 1 558 521,40 рублей

18. Ольга Синицкая (Единая Россия) – 1 423 792,04 рублей

19. Роман Зарипов (Единая Россия) – 1 125 483,0 рублей

20. Константин Яковлев (Единая Россия) – 1 068 385,02 рублей

21. Сергей Малиновский (Единая Россия) – 1 018 840,42 рублей

22. Александр Афанасьев (КПРФ) – 916 794,00 рублей

23. Сергей Пономарёв (Единая Россия) – 816 186,09 рублей

24. Игорь Аюпов (Единая Россия) – 593 739,53 рублей

25. Гусейн Алиев (Родина) – 538 453,84 рублей

26. Ростислав Васильев (ЛДПР) – 496 759,08 рублей

27. Мария Харченко (ЛДПР) – 480 508,20 рублей

28. Вячеслав Широкий (Единая Россия) – 475 982,20 рублей

29. Вадим Дудников (Единая Россия) – 454 761,00 рублей

21 апрель 13:59 | : Экономика

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