"Нас "гасили" намеренно". Еще один комментарий к "Агенту бизнеса" в Архангельске

Директор государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд Имущества и Инвестиций» Максим Заборский:
«Безусловно, подобная проверка со стороны указывает на наши резервы в работе с потенциальными инвесторами, уверен, с коллегами мы сделаем выводы и выработаем более действенные механизмы по улучшению работы. Но вместе с тем, в данной программе есть ряд некорректных моментов с искажением фактов, которые показали Архангельскую область в негативном свете.
«Инвестор» обратился к нам впервые 3 марта. Мы предоставили ему информацию об инвестиционных площадках сначала об участке на Маймаксанском шоссе, а потом 6 марта о площадке на ул.Дрейера (военный городок). Он их одобрил, мы договорились, что проведем презентацию объектов. Следует отметить, что «Инвестор» посетил Архангельск до Международного арктического форума, а знаменитый звонок в компанию сделал 11 апреля в 17:11, спустя 35 дней, за несколько дней до выхода программы. На сайте сказано, что если мы не перезвонили в течение 24 секунд, то свяжемся в ближайшее время. Остается догадываться зачем это было сделано.
На встрече в нашем офисе с «Инвестором» мы объяснили, что наше предприятие может оказать помощь или консультацию по подбору земельного участков, находящихся, в том числе в муниципальной, областной и частной собственности. Распоряжением и выделением земельных участков занимаются исключительно органы муниципальной или областной власти.
Первый объект, который был презентован - это участок, находящийся на ул. Дрейера, д. 1 (бывший военный городок). В ролике озвучен размер участка 2 га, при потребности, указанной в техническом задании 3-5 га. На самом деле данный участок обладает площадью 7 гектар и «Инвестор» знал об этом. Мы ему объяснили, что участок составляет 7 гектар с несколькими постройками, которые можно не использовать, разделив участок. Отметим, что представленная площадка свободна на 60%. Но акценты в программе были расставлены на заброшенных объектах и существенном занижении площади участка в 3,5 раза, что не является действительностью.
Второй – участок на Маймаксанском шоссе общей площадью 9 гектар. Некомпетентность «Инвестора» проявилась почти сразу, когда он в качестве недостатка отметил то, что земля находится в государственной собственности. Хотя, очевидно, что это преимущество, так как данную землю в дальнейшем можно было бы выкупить (после ввода в эксплуатацию объектов кап. строительства). Частными были только постройки на этой земле.
В качестве успешной практики был показан «Лесозавод №25», который почему-то не вошел в программу. Совместно с представителями КРАО и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области мы продемонстрировали «Инвестору» процессы обработки древесины с пояснениями и комментариями сотрудников завода, рассказали про лесосырьевую базу региона и про опыт взаимодействия бизнеса и власти в части реализации подобных проектов. Но эта информация не попала в программу, что наталкивает на определенные мысли.
Исходя их данных фактов, можно сделать соответствующие выводы об объективности отражения полученной информации и как следствие объективности оценки проведённой работы.
Вместе с тем, хочется поблагодарить Андрея Добина за высокую оценку нашей гостиницы!»