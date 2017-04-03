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В Архангельске появился еще один деревянный тротуар

Завершились работы по укладке 200-метрового деревянного тротуара от новых домов на пр. Ленинградском до остановки общественного транспорта.

По словам исполняющего обязанности главы округа Варавино-Фактория Сергея Богомолова, теперь удобным и красивым тротуаром будут пользовать новоселы – жильцы новых домов, которые были построены осенью прошлого года для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, что появление в центре Архангельска деревянного тротуара в преддверии проведения Арктического форума вызвало широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в интернете.

И если местные журналисты чаще морщили носы, то гости Архангельска разглядели в этом фирменный знак (бренд) города.

20 апрель 11:09 | : Экономика / Будни

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