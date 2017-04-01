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"Некорректно собираете материал, господа". Взгляд КРАО на передачу "Агент бизнеса"

Комментарий генерального директора акционерного общества «Корпорации развития Архангельской области» Алексея Ковалева к передаче «Агент бизнеса», которая вышла на канале «Россия 24» 16 апреля 2017 года.

«Сейчас очень важно проанализировать все отмеченные недостатки и принять необходимые меры по их устранению, это неплохая обратная связь, хотя и довольно спорная. К сожалению, представленные в программе сюжеты не соответствуют тому, что было на самом деле в ходе проведения контрольной закупки и не отражают объективную картину о реальной работе с инвесторами в Архангельской области в целом.

В рамках трехдневного визита был проведён целый ряд мероприятий, предварительно согласованный с «Инвестором», начиная со встречи, заканчивая посещением культурных достопримечательностей Архангельска. Эта информация также не попала в сюжет.

«Инвестору» были представлены площадки, которые соответствовали техническому заданию, направленному в КРАО. Некоторые предложения ему даже очень понравились, но про них не было сказано ни слова. И несмотря на то, что «Инвестор» хотел открыть производство именно в лесной отрасли он отказался встречаться с представителями ЛПК. Поэтому и возникает вопрос об изначальной цели поездки. И выводы сделаны в передаче на основе 2 – 3 инвестиционных площадок, когда их на самом деле больше 100, выглядят непрофессионально и некорректно.

Вообще понятие контрольной закупки пришло из системы правоохранительных органов, а там расшифровка мероприятия изначально обозначает провал и влечет соответствующие выводы.

Этот сюжет – яркий пример того, как можно ради рейтинга или по какой-то другой причине, любую историю, используя элементы монтажа, представить в негативном свете. В данном случае была возможность представить результаты контрольной закупки как в позитивном русле, так и с нейтральной тональностью В ходе личного общения, Андрей Добин очень хвалил организацию приема и слаженную работу региональных структур, был недоволен лишь состоянием ряда площадок. И несмотря на это, к сожалению, Архангельская область была показана в негативном свете.

Наряду с этим, нашу команду руководство Агентства стратегических инициатив (АСИ) 20 апреля пригласило выступить в Школе лидеров АСИ с представлением нашего опыта, как одной из самых успешных практик в России по привлечению ресурсов в региональные проекты. Вчера нам поставили «неуд», а сегодня мы делимся опытом с другими регионами», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.

P.S. Взгляд главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока, а также других участников Ассоциации «Вольное дело» на историю с «Агентом бизнеса» вы узнаете из нового выпуска передачи «Сказки бабушки Галины», который появится в эфире буквально в считанные часы.

 

 

19 апрель 16:12 | : Экономика

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