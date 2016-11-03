Вы не поверите! В Архангельск хотят переехать москвичи, ищущие работу

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала резюме соискателей из Архангельской области и выяснила, куда готовы переехать ради желаемой работы жители региона, а также узнала, специалисты из каких городов, напротив, выбирают для переезда Архангельскую область.
По данным hh.ru, за период с начала 2017 года 46% соискателей из Архангельской области, то есть почти каждый второй, указали в резюме возможность переезда. В начале 2016 года переезд рассматривали 37% соискателей из Архангельской области.
В ТОП городов, которые работники чаще всего указывали в качестве приоритетных для переезда, вошли: Санкт-Петербург (16% от всех других городов, которые были указаны в резюме) и Москва (10%). Также сотрудники Архангельской области рассматривали для трудовой миграции Ярославль и Краснодар.
Ряд российских соискателей, наоборот, отметили возможность переезда в Архангельскую область. Больше всего среди них петербуржцев (10% от общего количества соискателей, указавших в резюме данный регион в качестве приоритетного для переезда) и москвичей (9%). Также чаще других выражали готовность переехать в Архангельскую область ради трудоустройства соискатели из Волгограда, Уфы, Тольятти и Петрозаводска.
Что касается желающих уехать из региона, среди лидеров наиболее мобильных проф. областей можно выделить специалистов из сфер «Продажи» (14%), «Производство» (11%), «Начало карьеры» (8%). Еще по 7% приходится на представителей «ИТ, телеком» и топ-менеджмента.
Переехать в Архангельскую область, в основном, хотят работники производственной сферы (16%), топ-менеджеры (14%), специалисты в области строительства (11%), а также информационных технологий и телекоммуникаций, продаж, добычи сырья (по 7%).
Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад:
«Что касается трудовой миграции из регионов России, год к году растет число кандидатов, выражающих готовность к переезду. Несмотря на довольно большой процент тех, кто рассматривает переезд, говорить о том, что все эти люди в итоге выберут трудоустройство в другом городе довольно сложно. Готовность к миграции зависит от сферы деятельности и уровня позиции работника. Интересно, что топ-менеджмент в большей степени готов уезжать даже в отдаленные регионы, если работа предполагает повышение. Линейный и рабочий персонал традиционно менее мобилен и в меньшей степени склонен менять место жительства. Это связано и со стабильностью работы, и с привязанностью к месту жительства, коллективу, сравнительно меньшей способностью к адаптации к новым условиям и т.д.».
В ходе исследования было проанализировано 5 047 резюме, созданных на портале hh.ru работодателями и соискателями в Архангельской области в период с 1 января по 13 февраля 2017 года.