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Как архангельская Гордума со снегом "боролась"

Слово участникам Ассоциации «Вольное дело».

Елена Горяшина, блогер:

Депутаты городской Думы собрались обсудить свои ощущения от пленённого снегом Архангельска: "ощущение катастрофы".

Посмотрите фото! В центре заместитель директора департамента городского хозяйства - начальник управления по организации деятельности городского хозяйства Никита КРИВОНКИН.  Наш гимназист.

Никита, держись! Ты, как МАТРОСОВ, всю мэрию-администрацию Архангельска прикрываешь своей юной грудью.

А депутаты... Что могут сказать наши архангельские депутаты? Только одно:
- Деньги давай! 800 миллионов рублей! Иначе снег не вывезут. Сам растает. Ждите.

 

ИА «Беломорканал»:

Чиновники пугали, что если бы подрядчики не выполняли свою работу, то вообще бы произошел коллапс на дорогах и была бы потеряна связь с округами. Говорилось о сокращении финансирования городского хозяйства по сравнению с предыдущим годом на 80 миллионов. Периодически то возникала, то скромно пряталась цифра в 800 миллионов, которые, якобы необходимы на уборку.

Констатировался факт, что дворы брошены управляйками. Территория не размежевана и никто не знает свою зону ответственности. Управляющие компании не заключают договора на вывоз снега. При этом управляющие компании деньги с населения за уборку исправно собирают.

Говорилось о том, что спасение в дворниках. Даже в качестве примера приводился опыт дореволюционных дворников, которые в чанах растапливали снег, а после сливали воду в ливневую канализацию. Вернуть этот передовой опыт?

В завершение встречи было озвучено предложение поехать всем в программу «Пусть говорят». Внятного итога встречи так и не получилось. После часового переваливания из пустого в порожнее все скоропалительно разбежались по свои делам.

Видимо, решение проблемы все видят в том, что снег рано или поздно растает. Но тогда возникнет новая проблема – общегородское половодье.

Как архангельская Гордума со снегом "боролась"

(на фото: вот такие сугробы в центре Архангельска - рост Юрия Шарова 1 м 80 см)

 

28 январь 10:29 | : Экономика / Будни

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