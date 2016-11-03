Как архангельская Гордума со снегом "боролась"

Слово участникам Ассоциации «Вольное дело».
Елена Горяшина, блогер:
Депутаты городской Думы собрались обсудить свои ощущения от пленённого снегом Архангельска: "ощущение катастрофы".
Посмотрите фото! В центре заместитель директора департамента городского хозяйства - начальник управления по организации деятельности городского хозяйства Никита КРИВОНКИН. Наш гимназист.
Никита, держись! Ты, как МАТРОСОВ, всю мэрию-администрацию Архангельска прикрываешь своей юной грудью.
А депутаты... Что могут сказать наши архангельские депутаты? Только одно:
- Деньги давай! 800 миллионов рублей! Иначе снег не вывезут. Сам растает. Ждите.
ИА «Беломорканал»:
Чиновники пугали, что если бы подрядчики не выполняли свою работу, то вообще бы произошел коллапс на дорогах и была бы потеряна связь с округами. Говорилось о сокращении финансирования городского хозяйства по сравнению с предыдущим годом на 80 миллионов. Периодически то возникала, то скромно пряталась цифра в 800 миллионов, которые, якобы необходимы на уборку.
Констатировался факт, что дворы брошены управляйками. Территория не размежевана и никто не знает свою зону ответственности. Управляющие компании не заключают договора на вывоз снега. При этом управляющие компании деньги с населения за уборку исправно собирают.
Говорилось о том, что спасение в дворниках. Даже в качестве примера приводился опыт дореволюционных дворников, которые в чанах растапливали снег, а после сливали воду в ливневую канализацию. Вернуть этот передовой опыт?
В завершение встречи было озвучено предложение поехать всем в программу «Пусть говорят». Внятного итога встречи так и не получилось. После часового переваливания из пустого в порожнее все скоропалительно разбежались по свои делам.
Видимо, решение проблемы все видят в том, что снег рано или поздно растает. Но тогда возникнет новая проблема – общегородское половодье.
(на фото: вот такие сугробы в центре Архангельска - рост Юрия Шарова 1 м 80 см)