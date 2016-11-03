"Вольное дело": Когда дорогами в Архангельске управляет гимназист...

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное Дело»:
Заместитель директора департамента городского хозяйства - начальник управления по организации деятельности городского хозяйства Никита КРИВОНКИН.
Наш гимназист.
Никита Кривонкин: "Сегодня на дорогах 1 и 2 категории на левобережной части города работает 6 единиц техники, на дорогах 3 категории и внутриквартальных проездах – 1 машина. В южной части города – 16 и 3 единицы техники, в северной – 17 и 3 единицы техники соответственно... Ситуация на контроле, с учетом погодных условий обеспечивается оперативное реагирование. На сегодняшний день главное, чтобы каждый, кто задействован в этом процессе, максимально ответственно подошел к выполнению поставленных задач".
Никита, пока ставлю "2" (неуд.). Исправляйся!
По-моему, Никита закончил Институт энергетики и транспорта, может, его надо было поставить на управление общественным транспортом?