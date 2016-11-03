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"Вольное дело": Когда дорогами в Архангельске управляет гимназист...

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное Дело»:

Заместитель директора департамента городского хозяйства - начальник управления по организации деятельности городского хозяйства Никита КРИВОНКИН.

Наш гимназист.

 Никита Кривонкин: "Сегодня на дорогах 1 и 2 категории на левобережной части города работает 6 единиц техники, на дорогах 3 категории и внутриквартальных проездах – 1 машина. В южной части города – 16 и 3 единицы техники, в северной – 17 и 3 единицы техники соответственно... Ситуация на контроле, с учетом погодных условий обеспечивается оперативное реагирование. На сегодняшний день главное, чтобы каждый, кто задействован в этом процессе, максимально ответственно подошел к выполнению поставленных задач".

Никита, пока ставлю "2" (неуд.). Исправляйся!

По-моему, Никита закончил Институт энергетики и транспорта, может, его надо было поставить на управление общественным транспортом?

22 январь 08:50 | : Экономика

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