Страсти вокруг микрозаймов. Правительство России против депутатов Архангельского областного собрания

Запретить, а вернее ограничить микрофинансирование, оставив этот вид финансовой деятельности только банкам – с таким предложение депутаты Архангельского областного собрания вышли в российский парламент.
Напомним, что до настоящего момента микрозаймами могли заниматься, что называется, все, кому не лень – ломбарды, некредитные финансовые организации и пр. Часто подобные канторы располагаются в павильонах у остановок общественного транспорта (пример – Архангельск).
В итоге подобная деятельность приводит к обнищанию наименее социально защищенных слоев населения, находящихся в трудной жизненной ситуации – учащейся молодежи, многодетных семей, временно безработных.
Очень часто подобные ничем не обеспеченные кредиты выдаются под грабительские «ростовщические» проценты.
Вместе с тем правительство РФ в своем отзыве отмечает, что нормы документа приведут к запрету микрофинансовой деятельности в РФ, и высказывается против принятия законопроекта. (ИА REGNUM)