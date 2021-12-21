Жители островов Архангельска будут добираться домой по воде со всеми льготами

Распоряжением капитана порта утверждено, что с 00:00 6 мая суда могут двигаться без ледокольной проводки. Уже завтра на смену буксирам придут теплоходы.
Администрация Архангельска заключила контракт на обслуживание пассажиров водным транспортом. Как и в предыдущие годы, будут действовать 4 муниципальных маршрута:
- Архангельск – Кегостров – 3,9 км;
- МЛП – л/з №14 – Соломбала – 5,25 км;
- МЛП – л/з №14 – 0,6 км;
- л/з №22 – л/з №23 – 0,98 км.
- В этом году впервые архангелогородцы старше 70 лет смогут воспользоваться транспортной картой «Льготная» не только в автобусах, но и на теплоходах. Перевозчик закупил комплекты валидаторов, проводят обучение кассиров. Более того, достигнута договоренность, что бесплатные поездки будут доступны не только на четырех муниципальных маршрутах. При проезде на межмуниципальных линиях на участках Соломбала - Хабарка, Реушеньга - Экономия, 29 лесозавод – Экономия льгота также будет действовать, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В настоящее время из бюджета оплачивается 60 бесплатных поездок в квартал на общественном транспорте для жителей Архангельска от 70 лет. Этими поездками теперь можно воспользоваться и на автобусах, и на речных судах.
С расписанием теплоходов можно ознакомиться здесь. Телефон диспетчерской службы 8 (8182) 47-48-05.