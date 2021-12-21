Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители островов Архангельска будут добираться домой по воде со всеми льготами

Распоряжением капитана порта утверждено, что с 00:00 6 мая суда могут двигаться без ледокольной проводки. Уже завтра на смену буксирам придут теплоходы.

 Администрация Архангельска заключила контракт на обслуживание пассажиров водным транспортом. Как и в предыдущие годы, будут действовать 4 муниципальных маршрута:

 - Архангельск – Кегостров – 3,9 км;

- МЛП – л/з №14 – Соломбала – 5,25 км;

- МЛП – л/з №14 – 0,6 км;

- л/з №22 – л/з №23 – 0,98 км.

 - В этом году впервые архангелогородцы старше 70 лет смогут воспользоваться транспортной картой «Льготная» не только в автобусах, но и на теплоходах. Перевозчик закупил комплекты валидаторов, проводят обучение кассиров. Более того, достигнута договоренность, что бесплатные поездки будут доступны не только на четырех муниципальных маршрутах. При проезде на межмуниципальных линиях на участках Соломбала - Хабарка, Реушеньга - Экономия, 29 лесозавод – Экономия льгота также будет действовать, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 В настоящее время из бюджета оплачивается 60 бесплатных поездок в квартал на общественном транспорте для жителей Архангельска от 70 лет. Этими поездками теперь можно воспользоваться и на автобусах, и на речных судах.

 С расписанием теплоходов можно ознакомиться здесь. Телефон диспетчерской службы 8 (8182) 47-48-05.

 

05 май 13:09 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Джованни Марради
А кто заплатит за обед?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (38)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20