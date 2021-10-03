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В Архангельске скончался известный дорожный строитель и депутат

Сергей Малиновский ушел на 60-м году жизни. Депутат АрхГордумы, где возглавлял Комиссию по финансам.

Сергей Владимирович родился 14 августа 1962 года.

В 1984 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. С 1984 по 1987 гг. работал главным инженером на дорожно-строительном предприятии. С 1988 по 1994 гг. проходил службу в дорожно-строительных частях Министерства обороны РФ в Каргополе, Няндоме и Архангельске. С 1995 года работает в дорожном строительном предприятии "Ремикс", с 2003 года является его руководителем.  

В 2002 году получил второе высшее экономическое образование в ВЗФЭИ. В 2003 году награжден дипломом Российской национальной премии имени Петра Великого в номинации "Лучший менеджер России". Награжден почетной грамотой мэрии г. Архангельск за помощь в ликвидации последствий трагедии на пр. Советских Космонавтов, 120.

С 2004 года - председатель попечительского совета школы № 33. Является организатором традиционного детского турнира по флорболу на Кубок "Ремикса". C 2006 года президент Федерации флорбола города Архангельска.

Из некролога Архангельской городской Думы:

- Ему многое удалось, но ещё больше осталось лишь в планах. Ломоносовский округ при самом активном содействии Сергея Малиновского преобразился и стал визитной карточкой столицы Поморья. Депутату от округа №7 города Архангельска удалось в этой жизни добиться признания и доверия народа.

Талантливый, одаренный человек, Сергей Владимирович успевал совмещать предпринимательскую деятельность с работой в Архангельской городской Думе и общественной нагрузкой, он много лет занимался развитием флорбола в Архангельске. Коллеги, друзья и многие архангелогородцы знали его как честного, порядочного, целеустремлённого человека, всегда старавшегося довести начатое до конца.

В памяти тех, кто знал Сергея Малиновского, кто с ним вместе работал, он останется обаятельным, жизнерадостным, веселым человеком, верным другом, человеком, всегда державшим данное слово.

Светлая память о Сергее Владимировиче Малиновском навсегда сохранится в наших сердцах.

03 январь 13:27 | : Будни

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