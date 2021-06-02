+212. Беларусь и Египет заражают Поморье коронавирусом

Выздоровели 111 человек. Заболели 212. Таковы последние данные регионального оперштаба.
В числе новых инфицированных:
- 47 архангелогородцев;
- 28 жителей Котласа;
- 25 жителей Няндомского района;
- 15 – Вельского;
- по 12 новых случаев выявлено в Устьянском и Шенкурском районе;
- 11 – в Коряжме;
- 9 – в Каргопольском районе;
- 8 – в Виноградовском;
- по 7 – в Северодвинске (6 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА), а также в Плесецком и Пинежском районах;
- 6 – в Приморском районе;
- 4 – в Котласском районе;
- по 2 – в Мирном, Холмогорском и Верхнетоемском районах;
- по 1 – в Новодвинске и Ленском районе.
Также, в статистику включено шесть завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Республику Беларусь и Египет.