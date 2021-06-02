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+212. Беларусь и Египет заражают Поморье коронавирусом

Выздоровели 111 человек. Заболели 212. Таковы последние данные регионального оперштаба.

В числе новых инфицированных:

  • 47 архангелогородцев; 
  • 28 жителей Котласа; 
  • 25 жителей Няндомского района; 
  • 15 – Вельского; 
  • по 12 новых случаев выявлено в Устьянском и Шенкурском районе; 
  • 11 – в Коряжме; 
  • 9 – в Каргопольском районе; 
  • 8 – в Виноградовском; 
  • по 7 – в Северодвинске (6 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА), а также в Плесецком и Пинежском районах; 
  • 6 – в Приморском районе; 
  • 4 – в Котласском районе; 
  • по 2 – в Мирном, Холмогорском и Верхнетоемском районах; 
  • по 1 – в  Новодвинске и Ленском районе.

Также, в статистику включено шесть завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Республику Беларусь и Египет.  

29 июнь 12:31 | : Будни

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