Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только прокуратура заставила хозяев "Фасоли" в Талагах пристроить к входу пандус

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя пос. Талаги о нарушении законодательства о социальной защите инвалидов.

В обращении заявитель указал, что в здание магазина «Фасоль» расположенного по адресу: Приморский район, пос. Талаги, д. 25 «а» не обеспечен доступ маломобильных групп населения. В ходе прокурорской проверки  данный факт нашел свое подтверждение.

Для обеспечения возможности реализации своих прав маломобильными группами населения межрайонной прокуратурой директору ООО «Иволга» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.

29 март 16:44 | : Будни

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (289)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20