Только прокуратура заставила хозяев "Фасоли" в Талагах пристроить к входу пандус

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя пос. Талаги о нарушении законодательства о социальной защите инвалидов.
В обращении заявитель указал, что в здание магазина «Фасоль» расположенного по адресу: Приморский район, пос. Талаги, д. 25 «а» не обеспечен доступ маломобильных групп населения. В ходе прокурорской проверки данный факт нашел свое подтверждение.
Для обеспечения возможности реализации своих прав маломобильными группами населения межрайонной прокуратурой директору ООО «Иволга» внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.