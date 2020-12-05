В Израиле археологи раскрыли тайну пророка Иеремия

Профессор библейских исследований в Библейском колледже и аспирантуре Шаста в Калифорнии (США) Том Мейер рассказал об обнаружении древней печати, которая, по его мнению, подтверждает, что ветхозаветный пророк Иеремия был исторической фигурой.
Как рассказал профессор Мейер, также считающий, что Библия выдерживает «самую тщательную проверку», древняя печать была обнаружена в городе Давида в Иерусалиме, сообщает сайт «Седмица.ru» со ссылкой на британское издание Express.
«Были обнаружены археологические свидетельства из города Давида в Иерусалиме, которые подтверждают существование даже самых малоизвестных лиц, упомянутых в Библии, тем самым еще раз доказывая, что историческая точность Библии заслуживает пристального внимания», — рассказал ученый изданию.
При этом он отметил, что «в месте, которое теперь называется «Дом булл», археологи обнаружили более 50 булл или печатей, датируемых временами знаменитого пророка Иеремии».
Слой руин времени разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 году до Рождества Христова был раскопан израильскими археологами в 1982 году. Считается, что в этой обнаруженной комнате в прошлом хранилось несколько папирусных документов. Сами документы не сохранились, но уцелели их глиняные печати. Такие буллы содержали указание на имя своего владельца.
Как сообщил Том Мейер, на одной из обнаруженных печатей было проставлено имя человека, который был связан с Иеремией.
«Одна из этих печатей упоминает человека по имени Гемария, сын Шафана (Сафана)», — сказал профессор.
Отмечается, что именно Гемария вскользь упоминается в Книге Иеремии (гл. 36) как официальный писец при царе Иоакиме.
«Он, вероятно, наиболее известен тем, что умолял этого нечестивого царя не сжигать свиток Иеремии, в котором содержались пророчества о бедствиях, которые Иегова собирался нанести царству Иудейскому», — добавил ученый.
Кроме того, как рассказал профессор Мейер, еще две печати, связанные с пророком Иеремией, были обнаружены в частной коллекции в Лондоне. На них было выбито имя «Варуха, сына Нирии», который описывается в Библии как друг и писец Иеремии. А на одной из печатей даже остался отпечаток пальца, который, возможно, принадлежал самому Баруху.
«Обнаружение предметов, носящих имена Гемарии и Баруха, — это всего лишь два примера из более чем 100 случаев, когда археологи нашли само имя человека, упомянутого в Библии, написанное на предмете, похороненном в песках времени», — подчеркнул ученый.
«Обнаружение этих артефактов, в которых упоминаются менее известные библейские персонажи, демонстрирует, что эти люди действительно существовали, и события, окружавшие их жизни, в данном случае разрушение Иерусалима огнем в 586 году до нашей эры, действительно имели место», — заключил Том Мейер.
Пророк Иеремия, «плачущий пророк», является одним из главных пророков Ветхого Завета. Считается, что он родился около 650 года до Рождества Христова во время правления иудейского царя Иосии. В Библии имеются две книги этого пророка — Иеремия и Плач Иеремии.
(по материалам Архангельской епархии)