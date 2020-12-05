Митрополит Корнилий встретился с православными неформалами Архангельска

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 февраля встретился с православной молодежью областной столицы. Встреча была приурочена ко Дню православной молодежи, который отмечается во всем мире в праздник Сретения Господня.
Участниками встречи стали молодые прихожане храмов Архангельска и священнослужители, несущие послушание в епархиальном молодежном отделе.
«Отрадно видеть всех вас как неформальных представителей православной молодежи города, — сказал митрополит Корнилий, открывая встречу. — В ваших глазах сейчас не столько волнение, сколько блеск живого интереса, в них духовная сосредоточенность и яркая надежда. Эти живые, естественные для молодого человека эмоции через веру во Христа освящены Его благословением. Хочется молитвенно поддержать вас в стремлении к освящающей благодатной жизни Святой Христовой Церкви. Вы, словно миссионеры, в своей среде свидетельствуете о радости христианской жизни, о ее цели и смысле. Вспоминаются слова апостола Павла, которыми он обращался к своему ученику Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим 4:12). Хочется молитвенно пожелать и вам, дорогие братья и сестры, возрастать от силы в силу в христианских добродетелях, умножать духовную радость и духовный опыт».
Владыка процитировал Святейшего Патриарха Кирилла: «Вместе с верой мы обретаем подлинный смысл бытия и прочную нравственную основу, а когда стремимся деятельно воплощать Евангельские слова в каждодневном подвиге, Господь дарует нам духовное зрение и способность с рассуждением смотреть на многие вещи».
«Хочется пожелать вам, дорогие мои, чтобы Христос Господь всегда благословлял ваш жизненный путь, чтобы как можно больше добрых дел совершалось в вашей жизни, чтобы душа обрела путь ко спасению. Все эти пожелания исполнятся, если вы будете жить жизнью Христовой Церкви. Будем помнить слова Спасителя нашего, Который указал нам самый лучший способ свидетельства миру о Христе : «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 1, 16)», — отметил глава митрополии.
Владыка напомнил, что в этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх объявил этот юбилейный год «Годом Александра Невского», а также дал старт всероссийскому творческому конкурсу «Александр Невский» и предложил молодым людям проявить свои способности в память о великом князе. «Призываю и всех вас деятельно отозваться на благословение Предстоятеля нашей Церкви и принять участие в творческом конкурсе. Желаю вам помощи Божией и творческих успехов! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!» — сказал митрополит Корнилий.
По словам главы епархиального молодежного отдела священника Андрея Слинякова, общение с владыкой прошло в неформальной атмосфере. «Архипастырь очень искренне и тепло ответил на все наши вопросы, рассказал о своем служении, а мы рассказали владыке о том, чем занимается православная архангельская молодежь. Радостно, что наш владыка открыт к общению и всегда готов уделить время тем, кто заинтересован в доброжелательном разговоре. Мы видим в архипастыре не просто главу нашей митрополии, но человека, чуткого к проблемам и искренне служащего Святой Православной Церкви», — отметил отец Андрей.
Напомним, что День православной молодежи был утвержден в июне 1992 года на XIV ассамблее Всемирного православного молодежного движения «Синдесмос» с благословения всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей. В России он отмечается с 2002 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II.
(по материалам Архангельской епархии)