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Бывшей десантуры не бывает! Поздравление с Днем ВДВ от Игоря Годзиша

Днём рождения Воздушно-десантных войск в России считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В этом году Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет.

- «Крылатая пехота» – гордость и слава нашей Родины, элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования. За 90 лет своей истории десантные войска не раз подтверждали готовность по первому зову встать на защиту национальных интересов и безопасности Отечества. Воинское братство ВДВ вносит ощутимый вклад в мирную жизнь нашего города. Бывшие десантники участвуют в общественной работе, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, являются для будущих защитников Отечества ярким примером верности присяге, стойкости и взаимовыручки.

От имени всех горожан сердечно благодарю вас за активную жизненную позицию! Желаю всем воинам и ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в служении Отечеству! Мирного неба над головой, счастья и благополучия вам и вашим семьям! - говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

 

02 август 09:12 | : Будни

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