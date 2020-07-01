Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

57 новых ковидов. Но ни одного заболевшего в Северодвинске

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подхватили еще 57 человек.

Их география:

 41 архангелогородец;

4 новых случая зафиксировано в Холмогорском и Верхнетоемском районах,

2 — в Котласском;

по одному новому заболевшему выявлено в Новодвинске и Коряжме, а также в Вельском, Красноборском, Виноградовском и Онежском районах.

Зато и выздоровели за тот же временной период 393 пациента. Не хухры-мухры!

Так же обращаем внимание, что впервые с апреля ни одного заболевшего в Северодвинске, некогда бывшим центром региональной заразы.

31 июль 15:07 | : Будни

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (302)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20