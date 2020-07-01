57 новых ковидов. Но ни одного заболевшего в Северодвинске

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подхватили еще 57 человек.
Их география:
41 архангелогородец;
4 новых случая зафиксировано в Холмогорском и Верхнетоемском районах,
2 — в Котласском;
по одному новому заболевшему выявлено в Новодвинске и Коряжме, а также в Вельском, Красноборском, Виноградовском и Онежском районах.
Зато и выздоровели за тот же временной период 393 пациента. Не хухры-мухры!
Так же обращаем внимание, что впервые с апреля ни одного заболевшего в Северодвинске, некогда бывшим центром региональной заразы.