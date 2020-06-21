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РПЦ против Telegrama

Не пользоваться информацией из анонимных телеграм-каналов посоветовал церковным людям председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я хотел бы посоветовать нашим телезрителям не пользоваться информацией, поступающей из анонимных телеграм-каналов, потому что никто не несет ответственность за достоверность содержащейся там информации. Эти люди довольно безответственно, собирая информацию по разным углам, через каких-то информаторов — второстепенных сотрудников некоторых церковных учреждений, потом рисуют некую картину, которая представляется как инсайдерский взгляд, а на самом деле это просто некомпетентная, неточная, а часто и ошибочная картина», — сказал владыка в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Так архипастырь прокомментировал публикации в сети Телеграм, в которых прозвучала не подкрепленная разумными аргументами критика проведения заседания Священного Синода Русской Православной Церкви в дистанционном формате.

Учитывая санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда членов Священного Синода, заседание прошло 16-17 июля в заочной форме. Проекты журналов были заблаговременно разосланы членам Синода и были ими утверждены по итогам онлайн-обсуждения.

«Удивляет подобная озабоченность телеграм-каналов, потому что, я думаю, церковное руководство лучше знает, как управлять Церковью, когда и в каком формате проводить заседание Синода», — подчеркнул архипастырь.

Владыка напомнил, что у Церкви есть много разных способов решать накопившиеся вопросы: «И если нет возможности проводить заседание в очном формате по той простой причине, что границы закрыты и люди не могут прилететь в Москву, значит, мы принимаем решение о дистанционном формате, как это и было на этой неделе, когда Синод принял целый ряд решений».

(по материалам Архангельской епархии)

21 июль 09:10 | : Будни / Верую

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