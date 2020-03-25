Соловецкий монастырь открыл свои ворота для паломников

Власти Архангельской области в целях возобновления туризма и паломничества приняли решение о снятии ряда ограничений на территории Соловецкого архипелага.
Согласно новой редакции Указа 28-У губернатора Архангельской области от 13 июля с.г., въезд на Соловки разрешен, однако посетителям потребуются справки, подтверждающие отсутствие COVID-19, выданные не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия, гости также обязаны соблюдать масочный режим.
Из соображений безопасности священноначалие Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря просит делать паломников две справки (ПЦР и ИФА), а в случае невозможности сделать обе — выбрать ПЦР.