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Краснокнижная утка-мандаринка поселилась в Онежском Поморье

Два селезня самой яркой в мире утки впервые встречены в национальном парке «Онежское Поморье». Экзотических птиц сотрудникам заповедной территории удалось заснять на берегу реки Вежмы.

Мандаринка включена в Красную книгу России. Этот вид гнездится на Южном Сахалине, в Амурской области и Приморье, а зимует в Японии и Китае.

В Архангельскую область мандаринка уже залетала, в 2016 году необычный гость даже обосновался в одном из прудов областного центра.

По-видимому, приспособившаяся к жизни в Англии и некоторых европейских странах дальневосточная птица стала осваивать и российский север, отмечают специалисты национального парка.

05 июнь 11:15 | : Будни

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