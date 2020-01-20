Краснокнижная утка-мандаринка поселилась в Онежском Поморье

Два селезня самой яркой в мире утки впервые встречены в национальном парке «Онежское Поморье». Экзотических птиц сотрудникам заповедной территории удалось заснять на берегу реки Вежмы.
Мандаринка включена в Красную книгу России. Этот вид гнездится на Южном Сахалине, в Амурской области и Приморье, а зимует в Японии и Китае.
В Архангельскую область мандаринка уже залетала, в 2016 году необычный гость даже обосновался в одном из прудов областного центра.
По-видимому, приспособившаяся к жизни в Англии и некоторых европейских странах дальневосточная птица стала осваивать и российский север, отмечают специалисты национального парка.