Церковь начала помогать архангельской медицине не только Божьим словом

В Епархиальном управлении 1 июня под руководством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия состоялась встреча, посвященная передаче высокотехнологичного медицинского оборудования в ведущие клиники Поморья.
В Архангельскую областную клиническую больницу епархия передала фетальный аппарат мониторинга беременности, а в Первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич — центральную мониторинговую систему для реанимации. В ближайшее время технику введут в строй.
Передавая документы на медицинское оборудование главврачам клиник, митрополит Корнилий отметил, что в непростое время, когда миллионы людей испытывают трудности в связи с эпидемией коронавируса, людям особенно важно помогать друг другу: «Как известно, разделенная с другими скорбь — это половина скорби, а разделенная радость — это двойная радость. Церковь во все времена была рядом со своим народом и старалась объединять усилия людей доброй воли, преодолевая социальные, политические и экономические разделения».
Владыка напомнил, что в дореволюционной России купцы и другие состоятельные люди строили храмы и богадельни, старались не только зарабатывать, но и помогать нуждающимся. «Сегодня наша страна стремится воссоздавать лучшие традиции, и я радостно могу свидетельствовать, что в нашем городе есть люди, являющие пример возрождения исторических нравственных ценностей русской деловой культуры в современных условиях. Особенно приятно, что это прихожане наших храмов», — сказал архипастырь.
Передача дорогостоящего оборудования стала возможной, благодаря ООО «Русмед групп». Фирма занимается поставками медицинской техники. Её директор Максим Шатров — член попечительского совета прихода Покрова Божией Матери — отметил, что считает важным помогать Церкви в социальном служении.
«Мы позиционируем себя как представители воцерковленной части бизнес-сообщества, считаем, что Православие было и сейчас является одним из столпов государства. Нередко примеры единения духовной и светской властей давали плодотворный результат. Сегодня мы по приглашению правящего архиерея стараемся дополнять это соработничество. Социальное служение, которое проводит епархия, для нас не пустой звук, поэтому для нас приятно быть рядом в таком благом деле, — рассказал на встрече Максим Юрьевич. — Техника, которую передали в крупнейшие клиники региона, является оборудованием экспертного класса, она позволяет высвободить руки медперсонала, быстрее реагировать на изменения состояния пациентов и помогает в принятии профессиональных решений врачу. Коль скоро компания у нас, работая по всей России, территориально и юридически находится в Архангельске, и мы, жители Архангельской области, считаем город и область своим домом, нам очень приятно быть полезными у себя дома».
От руководства региона поблагодарил митрополита Корнилия и православных благотворителей Виктор Иконников, заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности.
«Такие мероприятия, как то, которое мы проводим сегодня, нужны, это очень важно, — сказал Виктор Михайлович. — Мы видим, что возрождаются дореволюционные традиции благотворительности. Хочу поблагодарить митрополита Корнилия за поддержку добрых инициатив и за то, что он находит время посещать социальные учреждения. В Архангельской области сложились добрые традиции социального служения, мы их всячески приветствуем».
Главврач областной больницы Игорь Петчин рассказал, что фетальный аппарат мониторинга беременности будет находиться в реанимационном отделении Перинатального центра: «Хочется выразить сердечные слова благодарности. Этот монитор позволяет определять витальные функции человека, который находится в критическом состоянии, такие аппараты очень дорогие, данный подарок сразу же войдет в работу. Можно будет смотреть состояние плода и состояние беременной женщины. Аппарат будет располагаться там, где находятся самые тяжелые наши пациентки и значительно усилит наши возможности».
Главврач Первой городской больницы Сергей Красильников также подчеркнул, что переданная техника очень нужна медучреждению. «Нам подарена станция, которая объединяет мониторинг, слежение за больными, которые находятся на реанимационных койках, значимость ее очень высока, она колоссально облегчает труд медицинского персонала, потому что все параметры жизненных функций до десяти пациентов выведены на один экран, — рассказал Сергей Валентинович. — Также там есть функция включения сигнализации, когда отклоняются важнейшие функции. Аппарат будет находиться в общей реанимации, где лечатся больные разных профилей».
Завершая встречу, митрополит Корнилий благословил всех участников события образом Пресвятой Троицы.
(по материалам Архангельской епархии)